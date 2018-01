Notas roqueiras: Almah, Slippery, Odum…

da equipe Combate Rock

– A banda brasileira Almah, do vocalista Edu Falaschi (ex-Angra), confirmou sua primeira turnê no exterior, que acontecerá na Europa no próximo mês de novembro, ao lado da banda italiana Secret Sphere. O primeiro giro naquele continente será em suporte ao seu quarto álbum de inéditas, intitulado “Unfold”. O álbum foi gravado em São Paulo, Brasil, e mixado e masterizado por Damien Rainaud no Darth Mader Music em Los Angeles, Califórnia.

– A banda Slippery está lançando uma versão para a música “Trick Or Treat”, do Fastway, que foi foi trilha sonora do filme homônimo lançado em 1986.

Conhecido no Brasil como “Rock do Dia das Bruxas”, o filme passou diversas vezes no SBT e conta a história de Eddie Weinbauer, um adolescente headbanger mal compreendido pela família e pela sociedade. Eddie é fã confesso do rock star Sammi Curr, que acaba morrendo de forma violenta. O espírito de Sammi então retorna do além para ajudar Eddie a se vingar do bullying que sofre por ser banger, especialmente na escola. Entretanto, o espírito maligno de Sammi Curr acaba possuindo o garoto e leva-o a praticar atos diabólicos.

– A banda Odum, originalmente formada em Los Angeles (Califórnia, nos Estados Unidos) pelo baterista brasileiro Gus Conde em 2005, vai participar da Expo Music 2013. Estará no dia 20 de setembro, às 20 horas, no estande “Music Live Room” da Sonotec. O grupo vai apresentar um pocket show pelo segundo ano seguido na maior feira de música da América Latina (pela primeira vez no Brasil com a formação completa, já que em 2012 o pocket show foi instrumental) para representar as marcas Axis Percussion e KickPort. Haverá distribuição de brindes e CDs. O grupo di vulgou recentemente o teaser de “New Earth”, o próximo single do grupo, previsto para sair em outubro. A música, que fará parte do terceiro EP da banda (ainda sem título nem data de lançamento definidos), vai estar no repertório da nova turnê.