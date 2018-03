Notas roqueiras: All That Remains, Project 46, Confronto, Ivan Busic, Metal Media…

da equipe Combate Rock

– O All That Remains, um dos destaques do metal moderno, fará neste final de semana única apresentação no Brasil, tocando no Carioca Club, e, São Paulo no domingo (11/08), com abertura da banda paulista, Project 46. O ATR (como também é conhecido), foi formado em 1998, no EUA e possui seis álbuns de estúdio, sendo “A War You Cannot Win”, seu mais recente, lançado em 2012 – álbum bastante elogiado por critica e fãs. O All That Remains é formado por Philip Labonte (vocais), Oli Herbert (guitarra), Mike Martin (guitarra), Jeanne Sagan (baixo) e Jason Costa (bateria). O vocalista Labonte já fez parte das bandas Shadows Fall e Killswitch Engage.

Serviço:

LOCAL: CARIOCA CLUB – Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – São Paulo – SP – www.cariocaclub.com.br – 0xx11 3813-8598

R$80 (pista – primeiro lote – estudante/meia entrada/promocional)

R$100 (pista – segundo lote – estudante/meia entrada/promocional)

Camarote: entradas limitadas à venda apenas na LOJA 255

Locais da venda antecipada:

LOJA 255 (Galeria do Rock, Rua 24 de Maio, 62, primeiro andar, loja 255, São Paulo-SP,fone: 0xx11 3361-6951).

CARIOCA CLUB (Rua Cardeal Arcoverde, 2899, São Paulo – SP,0xx11 3813-8598).

Venda de ingressos pela internet:

www.liberationstore.net

– Nos próximos dias o baterista Ivan Busic lançará seu primeiro álbum solo, intitulado “Rock And Road“. O álbum foi produzido por seu irmão e companheiro de Dr.Sin, Andria Busic e contou com diversas participações, entre elas de Michel Leme (Sangue / ARM), Luiz Sacoman (Cavalo Vapor / Plexiheads), Edu Ardanuy (Dr. Sin), André Christovam, entre outros. O baterista confirmou também que o Dr. Sin tocará no Monsters of Rock 2013, no dia 20 de outubro com Aerosmith, Whitesnake, Ratt, Buckcherry, Geoff Tate’s Queensryche e Dokken. “Para nós, a volta do Dr. Sin ao palco do Monsters é uma grande consagração. Com certeza será um dos momentos mais importantes desses 21 anos de carreira do Dr. Vamos preparar um show inesquecível para os nossos fãs e vai ser mágico dividir o palco com bandas que foram e continuam sendo tão importantes para o Rock mundial.”

– Metal extremo brasileiro, variado e de qualidade. Este é o presente que a empresa entretenimento/divulgação Metal Media, de Mococa (interior de São Paulo), está dando aos ouvintes. Para comemorar os cinco anos de existência, a companhia colocou à disposição no site o download gratuito de 44 músicas das bandas que são agenciadas/assessoradas, em um trabalho muito interessante de divulgação – ainda que as coisas no metal nacional estejam cada vez mais difíceis, com o público fugindo e desprezando as bandas nacionais. A coletânea “Brazilian Xtreme Way” pode ser baixada clicando neste endereço: http://metalmedia.com.br/_brxw/. Veja abaixo a lista das músicas:

– “Imortal”! Este é o nome do mais novo registro fonográfico da banda brasileira Confronto, um dos nomes mais respeitados do cenário metal/hardcore brasileiro. O terceiro full length da carreira do grupo foi gravado no estúdio Superfuzz, no Rio de Janeiro, e traz 12 furiosas composições. Este CD conta com as participações especiais de João Gordo (Ratos de Porão), Carlos “Vândalo” Lopes (Dorsal Atlântica), Felipe Eregion (Unearthly), além de Jonathan Cruz, Caio Mendonça e Paulo Doc, do Lacerated and Carbonized. O tracklist oficial deste trabalho será anunciado nos próximos dias. No entanto, Felipe Chehuan (vocal), Max Moraes (guitarra), Eduardo Moratori (baixo) e Felipe Ribeiro (bateria) já revelaram o nome de algumas composições. A faixa titulo “Imortal” e “Meu Inferno” figuraram no repertório das últimas apresentações do Confronto pelo país e tiveram grande receptividade.

A arte gráfica é assinada pelo artista alemão Patrick Wittstock, que também foi o responsável pela artwork do CD “Sanctuarium” e do DVD “Confronto: 10 Anos de Guerra”. Wittstock é conhecido mundialmente por já ter trabalhado para Amon Amarth, Six feet Under, Aborted, Heaven Shall Burn, Grave, Dismember, Caliban e gravadoras como Metal Blade e Nuclear Blast. “Imortal” será lançado ainda neste semestre pela Urubuz Records, selo representante das gravadoras Century Media, Metal Blade e AFM no Brasil. Responsável pelo lançamento de bandas como Suicide Silence, Napalm Death, Nuclear Assault, Sick of It All, Tankard, Viking, Liege Lord, Nasty Savage, etc. Entre as nacionais, já lançaram diversas bandas como Farscape, Metalmorphose, NX Zero, Glória, Mukeka di Rato, entre outras.