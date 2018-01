Notas roqueiras: Ação Direta, Angry, Black Oil, Zombie Cookbook, Grimriot…

da equipe Combate Rock

– O Ação Direta, O quarteto do ABC Paulista comemorará seus 25 anos, tocando em casa. O show acontece no dia 26 de Outubro (sábado), no Teatro do SESC Santo André (Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André, SP), às 20h. Na ocasião, o Ação Direta tocará músicas de toda a carreira, além de outras de seu mais recente trabalho, “World Freak Show”. O show faz parte do projeto Estúdio Sete Cidades. Os ingressos custam R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia) e R$ 2 (comerciário). Eles podem ser comprados antecipadamente na rede INGRESSOSESC. A capacidade do teatro está limitada a 302 pessoas, portanto é bom se antecipar. Mais informações podem ser adquiridas diretamente no SESC (Tel: 11 4469 1200, email: email@santoandre.sesc.sp.org.br ), ou nas redes sociais (Twitter e Facebook: /sescsantoandre).

– Depois de disponibilizar a música ‘Fear Of Tomorrow’, para download exclusivamente através da coletânea ‘BRazilian Xtreme Way MMXIII’, o ANGRY agora a disponibiliza para streaming https://soundcloud.com/metalmedia/angry-fear-of-tomorrow. ‘Future Chaos’ foi gravado em São José dos Campos/SP no estúdio Oversonic com produção de Vagner Alba (Chaos Synopsis, Morfolk, Attomica) e do próprio ANGRY. A arte da capa ficou sobre a responsabilidade da artista Juliana Reis.

O trabalho terá nove faixas, confira o tracklist:

1. When Darkness Fall

2. The Night of your Death

3. Future Chaos

4. Insanity

5. I See

6. Stuck in the Past

7. Suffocated by Despair

8. Fear of Tomorrow

9. Last Day

O lançamento será feito pela gravadora mexicana Cadaver Records. Uma data concreta ainda não foi anunciada, mas será em breve.

– A música ‘Great Divide’, do álbum Not Under My Name de 2011 da BLACK OIL, está na trila sonora do filme “Toca Pra Diabo” em uma versão inusitada na viola, interpretada por Ricardo Vignini (Moda Rock) https://www.facebook.com/ricardo.vignini?fref=ts. “Toca Pra Diabo” é um curta-metragem, dirigido por João Velho e com roteiro de Juca Filho, teve sua primeira exibição no dia 1 de setembro e conta a história de Sig, headbanger que não imaginava que uma simples viagem com sua banda ao interior de Minas fosse mudar tanto a sua vida. Ao encontrar Demóstenes Brasão, caipirinha cheio de misterios e talento musical, ele descobre que há mais coisas entre o inferno e a terra que um ingênuo garoto de cidade grande poderia supor.

– O ZOMBIE COOKBOOK de Santa Catarina está prestes a entrar com mais força no querido mercado Nordestino do Metal. Os zumbis fecharam uma parceria com o selo/distro Zuada Records. Com sede em Fortaleza/CE a empresa trabalha com lançamentos e distribuição de material underground do mundo inteiro. Para conhecer o trabalho da Zuada Recs entre em contato pelo email: eduardo_maia@hotmail.com ou pela página oficial no Facebook: https://www.facebook.com/zuada.recs. “Todos sabemos da importância do cenário nordestino para o Metal nacional. Estar mais perto de lá através da Zuada é uma honra e uma alegria!” – comenta Dr. Stinky. Já em seu debut, o vinil 7” ‘Cinetrash’, os zumbis já começaram a cativar fãs sedentos por sangue, entranhas, filmes B e humor inteligente, mas foi com o lançamento do primeiro álbum ‘Outside The Grave’ que enfim os mortos-vivos cravaram seu nome nos proeminentes grupos do metal nacional.

– A banda gaúcha GRIMRIOT, que mistura em seu som as mais variadas vertentes do Metal, está preparando um novo single. Este novo single também faz parte do “aquecimento” para o primeiro álbum do grupo, ainda sem data oficial de lançamento, mas previsto para breve. O GRIMRIOT entrou no Estúdio Suminsky sob a supervisão de Tiago Suminsky, Vinícius Bancke e Henrique Lopes, onde gravou a música ‘Revolt’. O lançamento do single está previsto para muito em breve a banda deve anunciar a data.Recentemente foi lançado um primeiro single com a música ‘The Last Chance’ que está disponível para audição gratuita: https://soundcloud.com/metalmedia/grimriot-the-last-chance.