Notas roqueiras

da equipe Combate Rock

– Após ganhar o VMB 2012 como “Melhor Banda” e concorrer em várias categorias pelo irresistível clipe de “Mi Vida Eres Tu”, o Vanguart lança hoje o novo vídeo do álbum “Boa Parte de Mim Vai Embora” (Vigilante/Deck). A música “Nessa Cidade” ganhou imagens gravadas em Milão e dirigidas por Indi Mota. A cineasta, que é brasileira e vive na Itália, conheceu o trabalho do Vanguart, escolheu essa música e entrou em contato com os compositores dizendo que queria fazer um clipe. O resultado agradou a banda, que acredita que a Europa combina bem com as imagens que a letra, inspirada no poeta Jorge Luis Borges, passa. A letra, escrita por Helio Flanders (voz e violão) e Reginaldo Lincoln (baixo), pode ser considerada uma das mais românticas e melancólicas do álbum, interpretada no vídeo pelos atores Giulia Di Fonzo e Luca Bertoglio. Para assistir, acesse http://www.youtube.com/watch?v=O27WdvqaM-c

– No dia 27 de setembro, às 21h30, o SESC Belenzinho recebe show da banda Rain Machine, projeto solo de Kyp Malone, guitarrista e compositor do TV On The Radio. O som do Rain Machine é como uma versão lo-fi e mais experimental do TV On The Radio, misturando referências de jazz, bluegrass e rock. Seu disco de estreia foi lançado em 2009 e garantiu ao grupo uma avaliação bem respeitável de publicações como a Uncut, NME e Pitchfork.

Em sua nona edição, que acabou de acontecer em Recife, o festival pernambucano No Ar Coquetel Molotov trouxe três bandas internacionais ao país: The Mary Onettes (Suécia), Yeti Lane (França) e Rain Machine (EUA). A Inker Agência Cultural ficou com a produção dos shows em São Paulo e o próximo é com o mestre do TV On The Radio:

RAIN MACHINE (EUA)

LOCAL: SESC Belenzinho – R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho – São Paulo

DATA: Quinta – 27/09 –

HORÁRIO: 21h30

INGRESSOS: R$ 24,00 [inteira], R$ 12,00 [meia-entrada] e R$ 6,00 [trabalhadores associados do SESC]

– O Jota Quest lançou um álbum digital com remixes da música “Tudo Está Parado” com exclusividade na página do iTunes no Facebook: https://www.facebook.com/iTunesBR. Além da versão original “rádio mix”, o álbum traz oito versões remix da dançante “Tudo Esta Parado”, segundo single extraído do DVD e CD “Folia&Caos”, lançado em abril. Em parceria com a Revista Eletromag, os arquivos da canção foram disponibilizados por dois meses no site da publicação e, através da plataforma do programa Soundcloud, deram-se as inscrições do concurso que selecionou três remixes finalistas. Da dance-music ao electro-house, passando pela bossa-lounge soulfull, o synty-pop e o progressive, o álbum digital expõe o panorama diverso e criativo da cena brasileira, misturando novos nomes a outros já conhecidos, entre eles, Database, DJ Cuca & Mister Jam, E-Cox, Electro Lounge, Bleeping Sauce (novo projeto da dupla ClickBox) e os três ganhadores do concurso How2Play & Wellpushner, DJ Carlos Pires e Inside Pico.

– Formada em 2002 na cidade de Uberaba (MG), o John No Arms vai lançar em breve seu mais recente álbum, “Beer Book”, um interessante mistura de punk e heavy metal. Atualmente formada por BT (vocal), Sir. Arthur (guitarra), Leo Krieger (baixo) e Hell’s Embassador (bateria), lançou em 2004 sua primeira demo intitulada Demo Driver. Em 2009, aproveitando a passagem da banda pelo “Marreco’s Fest” em Brasília/DF, lançaram o EP Mafia’s Queen que foi muito bem recebido pela imprensa nacional. O disco reunirá 12 faixas, entre elas, “Open Till Dawn”, “Viking Life”, “This Guy Is A Black Metal Maniac”, “Drink Company”, “One Minute To Midnight” e “Mafia’s Queen” que foi lançada em Junho como primeiro single digital do disco e disponibilizada no Youtube – http://www.youtube.com/watch?v=ckqI6unYhBQ .