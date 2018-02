Notas roqueiras

da equipe Combate Rock

– O cantor norte-americano Ben Harper selecionou suas baladas preferidas para uma coletânea retrospectiva intitulada “By My Side”, que será lançado 16 de outubro pela Virgin / EMI. A coleção, disponível em CD e formato digital, apresenta 12 canções , incluindo “Forever”, “Diamonds On The Inside” e “Waiting On An Angel”, e também introduz uma nova balada, “Crazy Amazing”, exclusiva para esta versão. “By My Side” também inclui uma rara versão de estúdio de Not Fire Not Ice, inédita nos EUA, que até agora estava disponível apenas como single internacional de “Ground On Down”.

Harper iniciará sua primeira turnê solo em formato acústico a partir 26 de setembro em Ann Arbor, MI e seguirá para várias outras grandes cidades da América do Norte antes de ir para a Nova Zelândia e Austrália. Anunciada como “Uma Noite Acústica com Ben Harper”, a turnê incluirá a primeira apresentação de Harper no Carnegie Hall de Nova York, em 10 de outubro.

– Depois de uma espera de sete anos, The Darkness chega com o novo disco de inéditas Hot Cakes – produzido por Justin e Dan Hawkins, junto com o colaborador de longa data Nick Brine e mixado por Bob Ezrin. Desde que The Darkness – formado por Justin Hawkins (vocais/guitarra), Dan (guitarra/backing vocal), Frankie Poullain (baixo) e Ed Graham – voltou, há quase um ano no Download Festival, com sua formação original, o grupo britânico teve ingressos esgotados nas turnês no Reino Unido e na América do Norte; terminou de gravar Hot Cakes e lançou a faixa “Nothing’s Gonna Stop Us” e seu vídeo gratuitos.

“Hot Cakes” marca a continuação do álbum de estreia do grupo, Permission To Land, com as favoritas dos fãs “I Believe In A Thing Called Love” e “Get Your Hands Off My Woman”, bem como bom álbum “ Ticket To Hell And Back”, que apresentava “One Way Ticket e Is It Just Me?”.

Os fãs poderão conferir as novidades de The Darkness nos shows de abertura da turnê de Lady Gaga no Brasil, nos dias 09 de novembro no Rio de Janeiro e 11 de novembro em São Paulo.

Serviço – Show Lady Gaga com abertura do The Darkness

Rio de Janeiro

Dia: 09 de novembro de 2012 (sexta-feira)

Horário do show: 22h30

Endereço: Parque dos Atletas



– A banda de pop rock Strike está lançando a sua nova música, “Fluxo Perfeito”, com execução em rádios, web radios e clipe rolando no YouTube e em emissoras de TV. A música que batiza o álbum, “Nova Aurora”, traz a participação especial, Rodolfo Abrantes, ex-vocalista dos Raimundos, que abandonou o mercado tradicional para se dedicar à música gospel. “Nova Aurora” já está disponível no ITunes e no site da banda. O CD físico estará nas lojas no final de setembro. “Nova Aurora” é um lançamento Som Livre. O show de lançamento será dia 23 de setembro no Beco 203 em São Paulo.

– A banda portuguesa de heavy metal Moonspell, um dos grupos mais cultuados no atual cenário do heavy metal mundial, está de volta após quatro anos longe dos fãs brasileiros. Fernando Ribeiro (vocalista), Ricardo Amorim (guitarra), Pedro Paixão (guitarra), Aires Pereira (baixo) e Mike Gaspar (bateria) tem show agendado para o dia 16 de dezembro, no Inferno Club, em São Paulo. Os ingressos já estão à venda no site http://darkdimensions.webstorelw.com.br e na Galeria do Rock (lojas Lady Snake) e custam R$ 55,00 (estudante) e R$ 100,00 (inteira). Com o prestigio de figurar no cast dos principais festivais europeus, os portugueses estão em plena turnê promocional do aclamado disco duplo “Alpha Noir/Omega White”, mundialmente lançado pela Napalm Records. O conceito deste novo álbum, produzido por Tue Madsen, é o de que o Moonspell se divide em dois, chegando finalmente a verdadeira essência da personalidade musical de suas obras.

– Atualmente, a banda Genocidio está compondo novas músicas para o seu próximo álbum de estúdio, ainda sem nome definido. Porém, uma faixa que fará parte do disco pode ser conferida no link abaixo. Trata-se de “Reverse”, uma música com fortes referências ao Death Metal old school aliadas às tendências mais extremas do estilo. O vídeo do ensaio foi gravado por Aivan Moura no estúdio Infectory em São Paulo e editado pelo guitarrista da banda, Rafael Orsi. “O material que temos composto até o momento remete muito ao Genocidio da primeira metade dos anos 90 e cremos que os fãs de todas as fases da banda irão curti-lo”, afirma Rafael.

– A banda paulistana de Metal/Hardcore Trayce anunciou seu novo vocalista. Trata-se de Marcelo Carvalho, ex-integrante da banda Hateful, mas ficou nacionalmente conhecido por sua participação no quadro ‘Jovens Talentos’ do Programa Raul Gil, exibido semanalmente em rede nacional pela emissora SBT. Durante todo ano de 2011 Marcelo competiu com cantores dos mais variados estilos, superando mais de 100 concorrentes, chegando a grande final, o que lhe trouxe visibilidade e reconhecimento pelo Brasil e países da América Latina. A banda prepara novo material para apresentar o novo membro ao público e dar continuidade a turnê do álbum “Bittersweet”, lançado no fim de 2011.