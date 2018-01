Notas rápidas

Orquestra Metal chega ao Brasil em fevereiro

– A produtora Dark Dimensionsanuncia uma miniturnê na América do Sul da Haggard, super banda alemã de Classic Medieval Metal, em São Paulo. O show está agendado para o próximo dia 25 de fevereiro, no Carioca Club. Neste momento, o grupo está em plena turnê de divulgação do novo disco “Grimm”. Além do Brasil, os orquestra do rock pesado devem passar por diversos países da América Latina. Os ingressos já estão disponíveis na loja virtual da produtora em http://darkdimensions.webstorelw.com.br e na loja Hellion Records (Galeria do Rock). Os preços variam de R$ 70,00 à R$ 200,00 (na porta). O Haggard tem uma sonoridade muito peculiar e traz uma nova ideia de música contemporânea ao mistura folk, música erudita e heavy metal. As influências declaradas são Boismortier, Mozart, Corelli, Vivaldi, Puccini, Branduardi. Esta é a primeira vez que o grupo vem ao Brasil.

– A banda brasileira Nervochaos acaba de confirmar que seu novo CD ‘To The Death’ será lançado pela lendária gravadora belo-horizontina Cogumelo Records. A Cogumelo Records, em seus mais de trinta anos de história, foi responsável pelo lançamento de gigantes como Sepultura e Sarcófago, além de outras grandes lendas do metal nacional, especialmente do prolífico cenário mineiro. “Estamos tentando essa parceria já faz um tempo e não temos palavras para comentar tal felicidade!” comemora Edu Lane, que completa: “A Cogumelo é uma referência quando se trata de metal no mundo inteiro, fazer parte de seu cast é mais um sonho realizado”.

‘To The Death’ foi gravado no estúdio Flames Studios no Rio de Janeiro, foi produzido pela própria banda e pelos engenheiros Igor & Victor e será mixado e masterizado por Alex Azzali no Alpha Omega Studios, em Milão, Itália. O trabalho também contará com grande nomes em participações especiais, na lista estão: Jão (Ratos de Porão) na música ‘Sheep Amongst Wolves’, Ralph Santolla (Obituary/Deicide) na música ‘The Exile’, Bolverk (Ragnarok) na música ‘Hate’, Morgan (Marduk) na música ‘Gospel Of Judas’, Antônio (Korzus) na música ‘Mark of the Beast’ e Zhema (Vulcano) na música ‘Wolves Curse’. A arte da capa teve tanto o conceito quanto a própria arte criados pelo artista Joe Petagno, que já fez artes pra bandas como Motörhead, Pink Floyd, Led Zeppelin, Nazareth, Marduk, entre outros.

– O baterista santista Gus Conde, da banda americana Odum, embarcou para Los Angeles para representar seus patrocinadores na maior feira de música dos Estados Unidos, a NAMM Show, que acontece de 19 a 22 de janeiro no Anaheim Convention Center, em Anaheim (Califórnia). Gus se apresenta no estande da marca Axis Percussion e, além disso, também fará a cobertura do evento para o Drum Channel Brasil (portal dedicado ao universo da bateria e percussão) e a Hell Divine (revista online especializada em som pesado).

“Há alguns anos venho fazendo parte da NAMM (National Association of Music Merchants), que a cada edição fica mais poderosa, incluindo mais nomes interessantes e toda organização com o maior profissionalismo”, conta Gus sobre a expectativa de participar mais uma vez da feira realizada durante o inverno americano, que reúne o que há de mais importante na indústria musical. “É tudo muito restrito, por exemplo, o credenciamento é só para músicos, expositores, jornalistas, produtores ou convidados VIP, não é aberto ao público como no Brasil.”

Em setembro passado, Gus participou pela primeira vez da Expomusic – Feira Internacional da Música, em São Paulo, apresentando workshop como representante da Evans. Após nove anos seguidos morando em Los Angeles, ele está no Brasil por alguns meses estudando música brasileira, enquanto agenda a nova turnê do ODUM por aqui e nos Estados Unidos. A banda já está em estúdio com nova formação, que será anunciada em breve.

– No site oficial dos escoceses do Nazareth, a página relativa à turnê 2012 foi atualizada, trazendo importantes alterações quanto às cidades nas quais a banda se apresentará nesta nova passagem por terras tupiniquins. Há agora, também, a indicação das respectivas casas de shows. Veja as datas da turnê atualizadas, de acordo com o site oficial do grupo:

02/02: Goiânia/GO (Bolshoi Pub)

04/02: Ilha Comprida/SP (evento Ilha Verão)

05/02: Foz do Iguaçu/PR (Ono Teatro Bar)

09/02: Itajaí/SC (Vila Operária)

10/02: Florianópolis/SC (Floripa Music Hall)

11/02: São Mateus do Sul/PR (Viola Mix)