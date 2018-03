Notas rápidas roqueiras

– A apresentação das bandas Anthrax e Misfits mudou de local em Porto Alegre. O show, que anteriormente aconteceria no Gigantinho, será no Teatro do Bourbon Country e continua marcado para o mesmo dia, 25 de abril, e no mesmo horário, 21h. Quem já havia adquirido ingressos não precisará trocá-los. Os bilhetes comprados para pista/arquibancada valerão como entradas de pista do novo local, os de cadeira numerada darão acesso para a plateia alta e os de pista vip permanecem nesta mesma localização do Teatro. Além destes setores, foram acrescentados os de galeria mezanino, galeria alta, mezanino e camarote. Em caso de desistência, os ingressos podem ser ressarcidos nos mesmos pontos de venda onde foram adquiridos.

– O Korzus está confirmada dentre outras atrações como Sepultura, Raimundos e o grupo Monobloco para o Viradão Carioca 2012. O evento, promovido pela Riotur em parceria com a Globo Rio, acontece nos dias 4, 5 e 6 de maio em quatro pontos da cidade do Rio de Janeiro. Os palcos ficarão em Bangu, na Zona Oeste; na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte, e na Lapa, Centro. Na Zona Sul, será erguido o Palco Circo Arpoador. O show da banda Korzus acontecerá no Palco Quinta da Boa Vista no dia 05 de Maio de 2012 e tem previsão de acontecer as 22h.

– A banda canadense The Agonist alterou a data de seu show em São Paulo, o único no Brasil que consta da turnê sul-americana. Será no dia 21 de julho no Carioca Club. A música “Ideomotors” é o novo single da banda, que estaráno próximo álbum, “Prisoners”.

– A febre dos retornos atingiu John Lydon, que também atendia por Johnny Rotten nos Sex Pistols. Lydon abandonou por enquanto a ideia de ressuscitar o ícone punk e decidiu reunir a sua banda pós-Pistols, a esquisita PIL – Public Image Limited. O cantor pretende lançar um novo álbum da banda, o primeiro em 20 anos, ainda em 2012.

– O baú do Nirvana não para de jorrar novidades. Kurt Cobain, o guitarrista e vocalista, trabalhava em álbum solo antes de morrer. A informação está em livro recém-publicado por Eric Erlandson, co-fundador da banda Hole, de Courtney Love, e hoje desafeto da cantora. Segundo ele, o direcionamento musical era diferente do Nirvana, mais experimental e com letras mais confessionais. Agora é só espera para que oportunistas vasculhem gravações demo do músico para apressar o lançamento.

– O ex-vocalista do Led Zeppelin, Robert Plant, fará o primeiro show com sua nova banda no dia 8 de maio em Gloucester, na Inglaterra, no Gloucester Guildhall. A banda se chama Sensational Space Shifters e inclui na formação integrantes da última banda de Plant, Strange Sensation e seu atual fiel escudeiro, Justin Adams.

-A banda paulistana Cruz, radicada há alguns anos em Los Angeles, na Califórnia, está em plena turnê brasileira, promovendo seu primeiro disco “Vol. I”, gravado com o produtor musical norte-americano Jay Baumgardner (No Doubt, Linkin Park, Incubus e Evanescence). A “Jagermeister Tour Brasil 2012” iniciou em Taubaté (13/04) e segue por Fortaleza (27/04), Recife (03/05), Garanhuns (04/05), Rio de Janeiro (09/05), Bauru (11/05) e São Bernando do Campo (13/05). Cruz também faz nova apresentação no Beco 203 em São Paulo (dia 22/04). O grupo também fará a Virada Cultural no palco Gusmões (05/05). Cruz traz aos shows no Brasil repertório com novidades aos fãs, a turnê brasileira tem apoio do marca de bebidas Jagermeister.