Notas rápidas do rock

– Tido pela crítica como um dos referenciais do hardcore nacional e influencia para grupos atuais de rock, o Dead Fish celebra as duas décadas de carreira da banda com o lançamento do DVD Ao Vivo 20 anos. Gravado no Circo Voador e dirigido por Daniel Ferro, a apresentação é composta por 30 músicas. Entre os sucessos da carreira, estão Você, Zero e Um, Obrigação, Um Homem Só, Venceremos e Asfalto. “É um DVD de verdade sem overdub, sem maquiagem. É o que o Dead Fish é hoje em dia”, afirma Rodrigo Lima, vocalista da banda.

– A banda brasileira Krisiun, um dos nomes mais respeitados do metal mundial, será atração principal da 18° edição do “Rock al Parque 2012”, maior festival de Rock ao ar livre e gratuito da América Latina. O evento acontece de 30 de junho a 2 de julho, no Parque Metropolitano Simón Bolívar, em Bogotá (Colômbia), com mais de 60 atrações estaduais, nacionais e internacionais. A expectativa de público é de mais de 50 mil pessoas. Vader, Skindred e Inquisition já estão confirmadas. Considerado um dos nomes mais importantes no atual cenário do heavy metal mundial, Alex Camargo (vocal/baixo), Moyses Kolesne (guitarra) e Max Kolesne (bateria) estão em plena turnê de divulgação do já aclamado álbum “The Great Execution”. Este trabalho foi lançado no mercado europeu e norte-americano pela gravadora Century Media e, no mercado nacional, pela gravadora Laser Company.

– O site oficial da banda Overkill anunciou duas datas no Brasil para o mês de agosto: a primeira em Porto Alegre dia 22, quarta-feira e a segunda em São Paulo no dia seguinte 23. O show da capital gaúcha será no Bar Opinião e em São Paulo na Arena CTN. Não há mais detalhes sobre preços e pontos de venda.

– Em julho, chega às lojas o álbum de Fernanda Takai e Andy Summers. Batizado de “Fundamental”, o CD da dupla traz 11 músicas inéditas sempre com Takai nos vocais e Andy Summers na guitarra ou violão. As 11 canções foram compostas pelo ex-Police e parte delas ganharam letras em português. Ao lado de John Ulhoa, Fernanda escreveu “Fundamental”. Celebrando parceria com Zélia Duncan, fez “Chuva no Oceano (Teardrops in the Sea)” e “Sorte no Amor (Music in Darkness)”. Zélia ainda assina “Pra Não Esquecer (I Remember)” e John, “No Mesmo Lugar (Here I Am Again)”. As outras 6 faixas são cantadas por Fernanda em inglês. Participam do álbum Marcos Suzano (percussão) e Abraham Laboriel Senior (baixo), músicos conhecidos no exterior. Tudo já foi gravado e mixado em Venice Beach, Los Angeles, no estúdio do próprio Andy. O álbum será lançado pela Deck no Brasil, Japão, Estados Unidos e em alguns países da Europa.

– Duas bandas confirmaram shows no Brasil no segundo semestre. O Dream Theater faz cinco shows no Brasil entre 25 de agosto e 1º de setembro, a primiera turnê sul-americana com o novo baterista, Mike Mangini. Já a banda punk americana Flogging Molly toca no Via Funchal, em São Paulo, em 10 de novembro.

– O Black Label Soceity, liderado pelo guitarrista norte-americano Zakk Wylde (ex-Ozzy Osbourne), é a primeira atração internacional confirmada no Under Metal Fest, que será realizado em Goiânia entre os dias 22 e 24 de novembro.

– Emilie Autumn, a musa dos cabelos coloridos e das roupas extravagantes, está de volta ao Brasil. Após performance em 2010, a cantora, escritora e violinista confirmou nova passagem pela América Latina. A única apresentação no país está confirmada para o próximo da 16 de setembro, na Inferno Club, em São Paulo. A artista, que consegue unir música clássica, eletrônica com pitadas carregadas do goth glam rock, está em plena turnê promocional do álbum “Fight Like a Girl”. Acompanhada das estilosas e sensuais Bloody Crumpets, a nova excursão já passou por diversos países da Europa e mantem as ousadas performances circenses e burlescas. Emilie Autumn começou sua carreira com o lançamento do CD “Enchant” (2003) pelo selo Trisol Music Group. Hoje ela conta com seis álbuns na discografia, incluindo um CD/livro de poesias. Com mais de 60 músicas, entre composições próprias e regravações como “Bohemian Rhapsody”, do Queen, e “Girls Just wanna Have fun”, da Cindy Lauper, ela já gravou com Courtney Love (Hole), Billy Corgan (Smashing Pumpkins) e a banda Otep, e faz parte da trilha-sonora do filme “Saw III”.

Serviço São Paulo

Data: 16/09/2012

Hora: 19h

Local: Inferno Club

End: Rua Augusta, 501 (próximo ao Metrô Consolação)

Ingressos: 1° lote – R$ 70,00 (pista estudantes e promocionais) | 2° lote – R$ 90,00 (pista estudantes e promocionais)

Pontos de vendas:

Galeria do Rock: Hellion 1° andar (11) 3223.8855 | Lady Snake 1° andar (11) 3361.7705

Santo André – Metal CDS – Rua Dra Elisa Flaquer, 184 – (11) 4994-7565

Venda online: www.ticketbrasil.com.br

– Após tocar em Santos, Hortolândia, São Paulo e Curitiba, a banda Enthring, nova sensação no cenário metal escandinavo, confirmou mais uma apresentação na capital paulistana. O grupo agendou show extra para esta terça-feira (12/03), a partir das 21h, no Blackmore Rock Bar. A abertura será do Skaldic Soul. Ingressos estarão à venda na hora do evento. Esta é a primeira vez que os finlandeses vem ao Brasil. Neste momento, Petteri Eväsoja (guitarra/vocal), Tommi Suutarinen (guitarra/vocal), Henri Kotipelto (baixo) e Mika Lumijärvi (bateria) estão em turnê de divulgação do debut álbum ” The Grim Tales of the Elder”, que em breve será lançado no Brasil, com o EP “Maelstrom” de bônus.

Serviço Enthring em SP

Data: 12/06, terça-feira

Horário: 21h

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Alameda dos Maracatins, 1317, Moema – São Paulo/SP

Fone: (11) 5041-9340

Entrada: Pista R$ 20 (Homem/Mulher) / Camarote R$ 40 com o Kit – R$ 80