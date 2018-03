Notas rápidas do metal no Brasil

da equipe Combate Rock

– Michael Monroe, vocalista da banda finlandesa Hanoi Rocks, acaba de confirmar show no Brasil. O músico se apresenta no dia 25 de maio no Inferno Club, em São Paulo. Esta será a primeira vez que o artista vem ao país. Acompanhado pelos exímios músicos Dregen (guitarra, Backyard Babies), Steve Conte (guitarra, New York Dolls), Sami Yaffa (baixo, New York Dolls) e Karl Rockfist (bateria), fará a promoção do mais recente álbum solo “Sensory Overdrive”, lançado em agosto de 2011, via Spinefarm/Universal. Considerado uma das grandes lendas do Rock finlandês, Monroe criou o Hanoi Rocks em 1979, ao lado do guitarrista Andy McCoy. Responsável por hits como “Malibu Beach” e “Up Around the Bend”, o grupo é tido como influência de grandes nomes como Mötley Crüe e Guns N’Roses, com quem mais tarde Monroe gravou o hit “Dead, Jail or Rock’n’Roll”. Os ingressos estão à venda pela internet em http://darkdimensions.webstorelw.com.br e nas lojas Lady Snake e Rockland na Galeria do Rock.

– Outra banda internacional confirmada para tocar no Inferno Club é o Clan of Xymox, um dos nomes mais importantes da cena darkwave/gothic. Será atração principal da Dark Dimensions Party, evento acontece no próximo dia 18 de maio. Neste momento, os holandeses estão promovendo o álbum “Darkest Hour” e o CD/DVD Live at the Castle Party 2010 (Polônia). A festa ainda contará com a participação da banda belga The Arch, desfile de moda gótica da Loja Profecias e os DJs Zowie e Langsuyar. Os ingressos já estão à venda pela internet em http://darkdimensions.webstorelw.com.br e custam a partir de R$ 80,00 (1° lote antecipado).

– Após petição virtual e muitos rumores, a banda sueca Diablo Swing Orchestra virá ao Brasil. O grupo acaba de agendar, até o momento, única apresentação no país, para o dia para 29 de maio, na Inferno Club, em São Paulo. Neste momento, Daniel Håkansson (guitarra/vocal), Pontus Mantefors (guitarra), Annlouice Loegdlund (vocal), Andy Johansson (baixo), Johannes Bergion (cello), Petter Karlsson (bateria), Martin Isaksson (trompete) e Daniel Hedin (trombone) está se preparando para lançar o seu terceiro registro fonográfico batizado de ” Pandora’s Piñata”. Este trabalho chega ao mercado em 22 de maio. O Diablo Swing Orchestra foi formado em 2003 e a sua sonoridade é definida como avantgarde metal. A banda mistura elementos do dark cabaret, flamenco,tango, jazz e outros elementos com música erudita e vertentes do heavy metal. Esta será a primeira passagem do Diablo Swing Orchestra pelo Brasil.