Notas rápidas do metal nacional

Marcelo Moreira

– A banda gaúcha Hangar, liderada pelo excelente baterista Aquiles Priester (ex-Angra), lança oficialmente, no final do mês em São Paulo, durante a Expo Music, o seu mais novo trabalho, “Acoustic – But Plugged In!”. Depois do lançamento do ótimo “Infallible” em 2009, e de uma extensa turnê pelo Brasil, a banda muda de vocalista: sai Humberto Sobrinho, que alegou “sérios motivos pessoais”, e entra André Leite, conhecido por seu trabalho com a banda de metal cristã Iahweh. O novo trabalho traz releituras das principais músicas da banda, de todos os discos, além da inédita “Haunted By Your Ghost”. Merecem destaque ainda as músicas “The Reason of Your Conviction”, “Angel of the Stereo”, “Time to Forget” e “To Tame a Land”, grandes sucessos do grupo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– Uma cantora brasileira vai participar do show da banda irlandesa Cruachan, uma das pioneiras do gênero pagan/folk metal. Juliana Rossi, vocalista da banda Hevorah, cantará algumas partes que originalmente foram gravadas e cantadas ao vivo pela vocalista Kate Gillingham, que deixou a banda no ano retrasado.nos shows pelo país. “Recebi esta noticia com muita felicidade. As músicas que Keith Fay enviou são belíssimas, me identifiquei muito com elas e será um enorme prazer dividir o palco com este grande nome da música folk. Agradeço à produtora Dark Dimensions pela oportunidade de divulgar novamente o meu trabalho”, declarou a cantora ao site Ultimate Press. O grupo tem apresentações confirmadas nas cidades de Curitiba (11/10 – Blood Rock Bar) e São Paulo (12/10 – Blackmore Rock Bar).

– A produção do Programa Stay Heavy confirmou mais uma edição do Stay Heavy Metal Stars, evento que reúne os principais nomes do metal nacional. O festival acontece no dia 8 de outubro, sábado, às 22h no Blackmore Rock Bar, em São Paulo. A edição deste ano irá celebrar os 8 anos do Programa Stay Heavy com pocket shows de Bittencourt Project (banda do guitarrista Rafael Bittencourt do Angra) e uma atração surpresa (grande nome da cena brasileira) que o público descobrirá qual é somente no dia do show. Além disso, esta quinta edição do evento contará com a participação de músicos de bandas como Angra, Korzus, Ancesttral, Shaman, Pastore, Chaosfear, Ace4trays, Genocídio, e muitas outras em uma homenagem ao metal nacional nas jams, tocando clássicos das décadas de 80 e 90.

– A banda Against Tolerance assinou contrato com o selo/gravadora internacional Laser Company, responsável pela distribuição de CDs de algumas das maiores bandas de heavy metal do mundo (Blind Guardian, Dimmu Borgir, Destruction, Accept e Sepultura, outras). Decio Thomas (vocal/guitarra), Stefano Manzano (guitarra), Vitor Curi (guitarras), Hugo Bispo (baixo/backing Vocals) e Biel Astolfi (bateria) gravaram o álbum “Undefined” no estúdio Sonata 84, em São Paulo. A produção ficou sob a responsabilidade de Andria Busic, baixista e vocalista do Dr.Sin. “Estamos muito felizes com o ocorrido e queremos agradecer a todos que nos apoiam!”, declarou o grupo em mensagem enviada à imprensa.