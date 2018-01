Notas rápidas do metal nacional

da equipe Combate Rock

– O Imagery assinou um contrato de distribuição com a gravadora americana Cleopatra Records que agora vai disponibilizar o álbum The Inner Journey para a América do Norte, Europa e Ásia. O disco chega às principais lojas do segmento desses três territórios a partir do dia 19 de Novembro. Localizada em Los Angeles, Califórnia, a Cleopatra Records já tem 20 anos de atuação e é uma das maiores referencias do mercado fonográfico no segmento do rock progressivo. Entre seu cast de artistas, estão nomes lendários como Tangerine Dream, Hawkwind, Nektar, entre outros.



– O Skinlepsy está com o álbum ‘Condemning The Empty Souls’, lançado pela Shinigami Records, nas lojas. O trabalho conta com a produção, mixagem e masterização de Beto Toledo no Estúdio 44. A arte da capa ficou a cargo do artista Jean Michel da Designations Artwork. O trabalho conta com a participação de alguns grandes nomes da Música extrema nacional: Luiz Carlos Louzada (Vulcano, Hierarchical Punishment, Chemical Disaster), Fernanda Lira (Nervosa) e Thiago Schulze (Divine Uncertainty).

– A banda de thrash metal Torrencial mudou de ideia e o que era para ser um simples EP se tornará um álbum completo. Agora, das quatro músicas que sairiam no originalmente no EP, foram adicionadas mais quatro autorais e uma versão, a ser anunciada. O grupo continua os trabalhos no estúdio Conspiração Records, com a produção de Lau Andrade.

– O Shadow Legacy lançará ‘You’re Going Straight To Hell’ em show ao lado do ex-Iron Maiden, Blaze Bayley. O evento acontece em Campo Grande/MS, no dia 4 de janeiro de 2014, num sábado no Bar Fly. Tanto o EP, ‘Rage and Hate’ (disponível para download gratuito), quanto o álbum ‘You’re Going Straight To Hell’ foram gravados no estúdio Anúbis, com o produtor Aldo Carmine, conhecido pelo trabalho com a banda Rhevan.

– Uma das mais tradicionais bandas de black metal de São Paulo, o Throne, prepara seu álbum de estreia. Formado em 2003 e com duas demos e um Split com a banda portuguesa Nortada Gelada, o grupo, depois de um período afastado dos palcos, está a todo vapor no estúdio Lau Studio gravando o álbum, sem título anunciado.

– O Nervochaos foi confirmado como uma das atrações da 10ª edição do Boqueirão Festival, tradicional festival de Rock/Metal do agreste da Bahia, realizado na cidade de Cícero Dantas/BA. Seu nome é um tributo aos Montes do Boqueirão, que são duas serras que se encontram com a distância de 380 a 400 metros uma da outra e com a altura de 130 metros, cada uma, localizando-se a noroeste da cidade a uns 06 km. Um local onde os jovens gostam muito de visitar. O evento acontecerá no dia 14 de dezembro e contará também com as bandas Woslom, Pastel de Miolos, The Endless Fall, Doykod, Putrid Ssemen e Exclusos.

– Em fase final de produção de seu novo EP, a Hellarise apresenta o título do trabalho e data de lançamento. ‘Functional Disorder’ foi gravado no estúdio Pedrada, contará com cinco músicas e será lançado no dia 31 de outubro.

– Foi confirmada pela produtora Metal Scream a participação do Zombie Cookbook no show da banda paraguaia Kuazar, em Joinville/SC. O show acontece no dia 19 de outubro na sede do Motoclube Rodadores. Tocarão também as bandas Poison Beer e Battalion. O início está marcado para as 18h.