Notas rápidas do metal nacional

– O Angry acaba de assinar contrato com a gravadora mexicana Cadaver Records para o lançamento mundial de seu novo álbum. O material é o primeiro disco completo de uma das maiores promessas da nova geração do Metal nacional e o estúdio escolhido é o renomado Oversonic Studio, do produtor Vagner Alba, lugar que já passou nomes como Morfolk, Chaos Synopsis, Attomica, Zumbis do Espaço, entre outros.

– A banda Steps of Silence, que debutou no mundo metálico no segundo semestre de 2012 com seu EP ‘Hematomania’, disponibilizou para download gratuito esse trabalho. O grupo recebeu o título de melhor lançamento do interior paulista pelo programa Rock em Cena, da rádio FM Rádio Cidadania. O EP ‘Hematomania’ está disponível para download gratuito e também em versão física para quem prefere apoiar financeiramente a banda. Para comprar, envie um e-mail para: teps.of.silence@hotmail.com. ‘Hematomania’ pode ser baixado agora, gratuitamente, pelo link: www.metalmedia.com.br/stepsofsilence/downloads/sos_hematomania.rar

– O Acensttral se prepara para gravar o sucessor direto de seu último álbum ‘The Famous Unknown’, de 2007. O grupo está se reunindo em seu estúdio para a pré-produção do trabalho. “O EP ‘Bloodshed and Violence’ foi muito bem aceito e sabemos que temos que representar este trabalho a altura”, comenta o guitarrista Leonardo Brito. Apesar de ainda ser um pouco cedo para mais detalhes, o grupo adianta que o novo trabalho será ainda mais pesado que o EP.

Para quem ainda não tem, o EP ‘Bloodshed and Violence’ está disponível para download gratuito e pode ser baixado pelo link: http://www.ancesttral.com/bloodshed.rar

– Morte sempre foi um assunto corriqueiro na temática das bandas de Música Extrema e com nossa realidade cada vez mais violenta, o assunto acaba perdendo muito de seu impacto se não for bem usado. Foi com esse cuidado que o Cahos Synopsis mergulhou em uma pesquisa árdua para levar ao ouvinte algo realmente novo e relevante. “‘Art of Killing’ foi pensado para tratar apenas um tema específico, serial killers ao redor do globo. Eu (Jairo) e JP estudamos as particularidades de vida, contexto histórico e formas de matar de cada psicopata abordado nas músicas, contendo inclusive em algumas letras algo da língua nativa falada pelo psicopata em questão”, detalha o vocalista Jairo.

Através deste profundo estudo o grupo reuniu alguns dos maiores serial killers do mundo, confira pelo tracklist do trabalho: 01 Son of Light (Brasil) 02 Vampire of Hanover (Alemanha) 03 Rostov Ripper (Ucrânia) 04 Bay Harbor Butcher (EUA) 05 Demon Midwife (Japão) 06 Red Spider (Polônia) 07 Zodiac (EUA) 08 B.T.K. (Bind, Torture, Kill) (EUA) 09 Monster of the Andes (Colômbia) 10 Art of Killing (instrumental)

‘Art Of Killing’ foi gravado no estúdio Oversonic com produção de Vagner Alba e coprodução do baterista Friggi Mad Beats. A masterização ficou por conta do alemão Andy Classen e a capa por Rafael Tavares.

– Depois de anunciar a gravação de seu primeiro álbum e a volta aos ensaios para shows que estão sendo marcados, o Skinlepsy disponibiliza uma prévia de ‘Condemning The Empty Souls’.Trata-se da canção ‘Global Desolation’ ainda sem masterização. Todo o trabalho de gravação e produção está sendo feito em São Paulo, no Estúdio 44 sob a tutela do proeminente produtor Beto Toledo, profissional que vem ganhando notoriedade pelo seu perfeccionismo e respeito com as bandas com as quais trabalha. A música pode ser conferida aqui: https://soundcloud.com/metalmedia/skinlepsy-global-desolation. Condemning The Empty Souls’ está em fase final de masterização e em breve o SKINLEPSY nos disponibilizará mais novidades sobre o trabalho. A banda, formada em 2003 e reunida em 2011, conta com músicos que já passaram por bandas como Siegrid Ingrid, NervoChaos, Anthares, Skullkrusher, Pentacrostic e Opera.

– O Unearthly acaba de anunciar que o guitarrista e vocalista Felipe Eregion é o novo endorsee da fabricante de guitarras Blackhart.A empresa, situada nos Estados Unidos, fabrica instrumentos especialmente para bandas de Metal Extremo e tem em seu cast músicos de bandas como: Deicide, Origin, Gwar, Malevolent Creation, entre outros. O quarteto carioca continua na preparação de seu novo trabalho, um DVD gravado em sua mais recente turnê na Europa.

– A banda Encéfalo está preparando o novo trabalho. Depois de lançar seu debut ‘Slave Of Pain’ em meados de 2012, o grupo partiu para uma incansável turnê de promoção do trabalho, viajando inclusive milhares de quilômetros dentro de um carro para se apresentar nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Terminada a turnê de ‘Slave of Pain’ no finalzinho do ano passado, o grupo já começou a composição do sucessor e agora entra para seu estúdio para uma preparação mais detalhada das músicas. “O nosso primeiro disco foi muito bem aceito, além até mesmo do que esperávamos e sabemos que esta novo trabalho tem que superar ‘Slave Of Pain’ em todos os aspectos” comenta o baterista Rodrigo Falconieri.

– Cada vez mais os brasileiros do Machinage se aproximam dos Estados Unidos. Depois de duas turnês de muito sucesso por lá, agora a banda anuncia que irá gravar o novo disco no Estado de Ohio. O sucessor do aclamado ‘It Makes Us Hate’, será gravado durante a nova turnê norte-americana da banda em junho e terá como produtor ninguém menos que Curran Murphy, conhecido guitarrista que já tocou em bandas como Nevermore e Annihilator e hoje cuida das guitarras de seu próprio projeto: Shatter Messiah.

