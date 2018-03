Notas do metal nacional

Marcelo Moreira

– Boa notícia para o punk rock nacional. A Voice Music vai relançar em CD digipack os álbuns “Brasil” e Anarkophobia”, do Ratos de Porão, respectivamente lançados em 1989 e 1990, que são dois álbuns importantes na discografia da banda e que há muito tempo estavam fora de catalógo. Além desse relançamento, vai ser lançado o vinil “No Money, No English”, que trará material raro e inédito como lados B e fitas perdidas e será lançado pela Laja Records e Bruak Records.

– A banda Nervosa, formada por Fernanda Lira (baixo e vocal), Prika Amaral (guitarra) e Fernanda Terra (bateria) irá se apresentar nesta sexta-feira no Central Rock Bar, em Santo André (SP), casa que já realizou shows com grandes nomes do metal como Paul Dianno, Onslaught, Zak Stevens e inúmeras bandas nacionais. Na ocasião, o Nervosa fará o lançamento do clipe da música “Masked Betrayer” no ABC Paulista. O evento ainda contará com três bandas da região, são elas, Inside War, Setfire e Angry.

Nervosa

Bandas convidadas- Setfire, Angry e Inside War

Dia 06/04- sexta, às 22h

Central Rock Bar

Endereço: Av. José Antonio de Almeida Amazonas, 596, Centro – Santo André/SP

Entrada: R$10,00

Site: www.centralrockbar.com

– A banda Dr. Sin se apresentará no dia 14 de abril no Espaço Tunel, em Itu (SP). No repertório do show músicas do CD “Animal”, além das clássicas “Futebol, Mulher e Rock N’Roll”, “Emotional Catastrophe”, “Miracles”, entre outras. Além do Dr. Sin, o evento contará com as bandas Nosferatu (Campinas), Spy Head (Sorocaba) e Silent Heaven (Indaiatuba).

Espaço Tunel:

Praça Dom Pedro I, 136- Centro/ Itu-SP

http://www.espacotunel.com.br

Ingressos:

Pista 1º Lote: R$ 30,00

Pista 2º Lote: R$ 35,00

*preços sujeitos a alteração.

Pontos de venda:

Internet: www.ticketbrasil.com.br/evento/drsin-itu/

*Formas de pagamento: à vista, boleto ou em até 3 x no seu cartão de crédito.

Informações:

(11)4022-2786 / (11)7415-7351/(15)9718-8032 e Nextel -ID:81*91193

contato@sorocabarock.com.br