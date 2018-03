Notas do metal nacional

– Sepultura e Hangar são as atrações pesadas da cidade de São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, em maio. O show ocorre no dia 19 no Rancho do Cadãozinho. Neste momento, o Sepultura está em plena turnê de promoção do novo álbum “KAIROS”, considerado um dos melhores discos lançados em 2011 pela imprensa nacional e internacional. Este trabalho conta com por 17 composições e foi lançado no mercado via Laser Company/Nuclear Blast. Já o Hangar foi formado em 1997, em Porto Alegre. Teve reconhecimento quase imediato na cena gaucha, gravaram vários álbuns de sucesso no Brasil e exterior como: Inside Your Soul, The Reason Of Your Conviction e Infallible.

Serviço:

Sepultura & Hangar

Data: 19/05/2012 – Sábado

Local: Rancho Cadãozinho R. Francisco Glicério – s/n





– A Shadowside, um dos principais expoentes da música brasileira no exterior, acaba de ser indicada ao “11th Annual Independent Music Awards”. Bandas de todas as partes do mundo enviaram seus trabalhos e a Shadowside é uma das cinco finalistas na categoria “Metal/Hardcore”. O grupo concorre ao lado de 16 Second Stare, Asking Alexandria, Hemoptysis e Scarab. Lacuna Coil, All that Remains, Diablo Swing Orchestra e Vixen também já foram finalistas deste concurso. A premiação ocorre de duas formas: pelos jurados e pelos internautas. O corpo de jurados é composto por renomados artistas e formadores de opinião como Keith Richards, Ozzy Osbourne, Tori Amos, Pete Wentz (Fall Out Boy), Gwar, Benji Madden (Good Charlotte), Kevin Lyman (Mayhem Festival), Anthony DeCurtis (Rolling Stone Magazine) e outros. Eles escolhem em abril a melhor banda da categoria. Já o voto do público será computado até o dia 20 de Julho. A lista com todas as categorias está disponível em Banda Shadowside– A, um dos principais expoentes da música brasileira no exterior, acaba de ser indicada ao “11th Annual Independent Music Awards”. Bandas de todas as partes do mundo enviaram seus trabalhos e a Shadowside é uma das cinco finalistas na categoria “Metal/Hardcore”. O grupo concorre ao lado de 16 Second Stare, Asking Alexandria, Hemoptysis e Scarab. Lacuna Coil, All that Remains, Diablo Swing Orchestra e Vixen também já foram finalistas deste concurso. A premiação ocorre de duas formas: pelos jurados e pelos internautas. O corpo de jurados é composto por renomados artistas e formadores de opinião como Keith Richards, Ozzy Osbourne, Tori Amos, Pete Wentz (Fall Out Boy), Gwar, Benji Madden (Good Charlotte), Kevin Lyman (Mayhem Festival), Anthony DeCurtis (Rolling Stone Magazine) e outros. Eles escolhem em abril a melhor banda da categoria. Já o voto do público será computado até o dia 20 de Julho. A lista com todas as categorias está disponível em http://www.independentmusicawards.com/imanominee/11th/Album/Metal-Hardcore . O voto dos fãs determinará a escolha dos melhores.

– A banda de Metal/Experimental Against Tolerance iniciou as gravações de um webclipe em parceria com a Infected Multimedia para a música “Try Again, Fail Again, Fail Better”, que integra o primeiro álbum de estúdio do grupo, “Undefined” (2011). O Lançamento está previsto para o mês de maio.

– Com o lançamento do CD “Drowning in Blood” no Brasil, o Vulcano está de malas prontas para mais uma longa excursão pela Europa. O grupo formado por Zhema (guitarra), Arthur “Von Barbarian’ (bateria), Diaz (baixo), Fernano Nonath (guitarra) e Luiz Carlos Louzada (vocal) fará uma série de shows como headliner pela Europa. A “You Were Warned… Vulcano Strikes Again! Tour 2012” até o momento tem aproximadamente 20 datas confirmadas. A excursão dos brasileiros começa no dia 19 de abril e termina em 12 de maio.

– O Mysteriis, grande expoente do black metal brasileiro, acertou seu primeiro show de retorno para o lançamento do disco “Hellsurrection”. O show acontecerá no Garage (Rio de Janeiro, Mackenzie/Méier) no mês de julho. A banda está de volta comemorando 14 anos de existência, com sua formação original, e para os shows contando ainda com o apoio do tecladista Blitzgork, quem gravou o “About The Christian Despair” e “Fucking In The Name of God”, e com o guitarrista Doneedah (Enterro/Matanza), na segunda guitarra.