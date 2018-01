Norah Jones e Billie Joe, do Green Day, regravam álbum do Everly Brothers

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

O vocalista e líder do Green Day, Billie Joe, chamou a cantora Norah Jones para uma inusitada parceria. Os dois músicos regravaram o álbum Songs Our Daddy Taught Us, do Everly Brothers. O trabalho lançado pela dupla norte-americana em 1958, ganhou um novo nome, Foreverly e está previsto para ser lançado no dia 25 de novembro.

A ideia começou após Billie Joe cantar ao lado da cantora com a banda de Stevie Wonder. “Tudo começou com Stevie Wonder. Cantamos com Stevie Wonder e sua banda e mais um monte de gente. Foi assim que eu e Norah nos conhecemos. Aí…

bem, eu ouvi o disco do Everly Brothers há alguns anos e achei lindo. Fiquei ouvindo o álbum todas as manhãs por um bom tempo. Eu achei que seria legal regravar o disco por que acho que é uma coisa obscura que mais pessoas deveriam conhecer, mas eu queria muito gravar com uma mulher cantando por que achei que ganharia outro significado – talvez expandisse o significado um pouco – comparado com as músicas sendo cantadas pelos dois irmãos.

Aí minha esposa disse, “Por que você não chama a Norah Jones?” e eu fiquei tipo, “Bom, eu meio que a conheço.” Assim, tínhamos o Stevie Wonder em comum. Aí eu liguei para ela e ela aceitou. Então foi meio… eu digo que foi meio que um encontro às cegas’, disse Joe.