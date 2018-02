Nona edição do Bourbon Street Fest contará com Delfeayo Marsalis e Amanda Shaw

do Território Eldorado

A cidade de São Paulo ganha as cores, sons, ritmos e sabores de New Orleans. O Bourbon Street Fest chega a 9ª edição com 30 shows internacionais e gastronomia inspirada na cidade-berço do jazz e do blues. A Eldorado Brasil 3000 (FM 107,3 – SP) é a rádio oficial do festival.

Será uma semana de festa, com shows gratuitos no Parque do Ibirapuera e na Rua dos Chanés, sete noites no palco do Bourbon Street Music Club, culinária cajun e créole, caminhão-palco itinerante com uma street band e workshop musical na favela de Heliópolis são os ingredientes que fazem do Bourbon Street Fest 2011, um dos mais importantes eventos da agenda cultural de São Paulo.

Criado em 2003, para comemorar os 10 anos do Bourbon Street, o festival acontecerá entre 30 de julho e 7 de agosto. Atrações que se apresentaram no Jazz & Heritage Festival deste ano, resumem o rico panorama de ritmos e estilos de New Orleans, que vai da vanguarda ao jazz tradicional, blues, zydeco, soul, R&B, funk ao brass band e suas vertentes. Além disso, mais duas atrações nacionais completam o line up.

Festival vai contar com mais de 30 shows internacionais – Divulgação