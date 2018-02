NOFX faz dois shows no Brasil

da equipe Combate Rock



Norte-americanos fecharam o maior festival de Rock ao ar livre da América Latina – imagem de celular da banda

A banda norte-americana NOFX chegou ao Brasil nesta semana depois de ser uma das principaos atrações da 18ª edição do “Rock al Parque2012: La Fuerza de La Diversidad”, maior festival de rock ao ar livre e gratuito da América Latina, evento realizado no Parque Metropolitano Simón Bolívar, em Bogotá (Colômbia).

Reconhecidos como um dos maiores nomes do punk/hardcore, Fat Mike (voz/baixo), Eric Melvin (guitarra/voz), El Hefe (guitarra e trompete) e Smelly (bateria) se apresentam Curitiba (04/07 – Curitiba Master Hall) e São Paulo (07/07 – A Seringueira).

Recentemente, o quarteto encerrou turnê pela Europa com dois shows na Shepherd’s Bush Empire, em Londres. Nas duas noites, os californianos tocaram 27 músicas em 2h30 de show. Toda a energia dessa turnê que estremeceu o Velho Continente promete levar os fã brasileiros à loucura.

Para as apresentações na capital paranaense e paulista, o NOFX terá a companhia da Bullet Bane, banda que está em evidencia no cenário do hardcore nacional e começa a dar seus primeiros passos em terras internacionais com o re-lançamento de seus dois trabalhos no Japão.

O Bullet Bane recentemente lançou seu debut “New World Broadcast”. Com 11 audaciosas e empolgantes faixas, o disco foi disponibilizado virtualmente via Trama Virtual, fisicamente pela Highlight Sounds no Brasil, e pela Bells On Records no Japão com distribuição na Europa e EUA.

Ainda este ano, lançaram o split e participaram da turnê “Chumbo” junto às bandas Plastic Fire (RJ), Zander (RJ) e Fire Driven (SP) em uma parceria inédita entre os selos Manifesto Discos (RJ) e Highlight Sounds (SP).

Responsáveis por alguns dos maiores clássicos da década de 1990 como “White Thrash, Two Heebs and a Bean” e “Punk in Drublic”, o NOFX A banda vai lançar mais um novo registro fonográfico no próximo dia 11 de setembro. O nome deste disco ainda não foi revelado.

No entanto, para acalmar a ansiedade dos fãs, a banda já revelou o single “My Stepdad’s a Cop and My Stepmom’s a Domme”. O grupo estará coletando imagens destes shows para o 2° volume de seu DVD/ Reality show intitulado Backstage Passport.

Com 29 anos de estrada, o NOFX possui um currículo que contempla onze discos de estúdio, dois ao vivo e 24 EPs. Suas canções geralmente abordam temas como política, sociedade, racismo, a indústria da música e religião, com doses humorísticas. A última passagem do grupo pelo país foi em 2010, quando se apresentou em Porto Alegre e São Paulo.



Serviço São Paulo

NOFX (EUA) e BULLET BANE (SP)

Data: 07 de Julho de 2012, sábado

Hora: 19h – Abertura dos Portões

Previsão de Término: entre 23h e 23h30

Local: A Seringueira

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca – ao lado do terminal da Barra Funda e em frente ao Parque da Água Branca.

Ingressos:

Pista: Estudante R$ 70,00 (1° lote *) – R$ 80,00 (2° lote *)

Inteira R$ 140,00 (1° lote) – R$ 160,00 (2° lote)

Promocional R$ 80,00 (1° lote **) – R$ 90,00 (2° lote **)



Pontos de Venda:

255: R. 24 de Maio, 62 – Lj 255 – 1o Andar – Centro-SP – f: 11 3361-6951

Sick N’ Silly: Al. Jaú, 1529 – Jardins-SP – f: 11 3081-3899 [Esquina com R. Augusta]

Ratus Skateshop: Rua Dna Elisa Flaquer, 286 – Centro – Santo André-SP – f: 11 4990-5163

Venda online e parcelada através do site Ticket Brasil: www.ticketbrasil.com.br