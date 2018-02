Noel Gallagher lança primeira música da carreira solo

Luciano Borborema, com Estadão.com.br

The death of you and me faz parte do primeiro trabalho solo do ex-Oasis Noel Gallagher, High Flying Birds. O álbum é o primeiro de dois que o músico revelou ter pronto. O disco começará a ser vendido em 17 de outubro.

Produzido por sua própria gravadora, o CD foi gravado entre 2010 e o início deste ano e tem 10 faixas inéditas. Mike Rowe, ex tecladista do Oasis, faz uma participação especial no trabalho.

O músico também promete um segundo álbum, ainda sem título, a ser lançado em 2012 com colaboração da banda de música eletrônica Amorphous Androgynous. Gallagher deixou o Oasis em agosto de 2009 depois de uma briga com seu irmão, Liam, integrante do grupo.

Desde então, os dois aparecem na mídia com declarações nada amistosas um sobre o outro. Os ex-integrantes da banda tocam atualmente na banda Beady Eye, que vem ao Brasil no Festival Planeta Terra, em novembro.

Abaixo nomes das faixas de “High flying birds”:

1) “Everybody’s on the run”

2) “Dream on”

3) “If I had a gun…”

4) “The death of you and me”

5.)”(I wanna live in a dream in my) record machine”

6) “AKA… What a life!”

7) “Soldier boys and jesus freaks”

8) “AKA… Broken arrow”

9) “(Stranded On) The wrong beach”

10) “Stop the clocks”