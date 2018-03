Noel Gallagher irá lançar novo single no dia 11 de setembro

do Território Eldorado

O cantor Noel Gallagher anunciou pelo Twitter que o próximo single de seu álbum solo será lançado no dia 11 de setembro. O nome da faixa é AKA…What A Life!.

Nesta semana, a rádio norte-americana KROQ lançou a inédita If I Had a Gun, mais uma das canções que integram o álbum High Flying Birds, previsto para chegar às lojas no dia 17 de outubro. O primeiro single divulgado foi The Death of You and Me.

Gravado em Londres e finalizado em Los Angeles, nos EUA, o primeiro trabalho de Noel pós-Oasis terá 10 faixas ao todo. A produção ficou a cargo do próprio artista e de Dave Sardy.Ainda neste ano, Noel Gallagher embarca em turnê pelo Reino Unido para divulgar o novo álbum.