Noel Gallagher faz shows no Brasil

Divulgação Noel Gallagher faz sua primeira turnê solo Noel Gallagher, ex-Oasis, vem ao Brasil em maio para duas apresentações, de acordo com informações em seu site oficial.

São Paulo e Rio de Janeiro receberão o cantor, nos dias 2 e 3, respectivamente, com shows no Espaço das Américas e no Vivo Rio.

Será a primeira vinda de Gallagher em carreira solo. O músico divulga seu primeiro trabalho sem o irmão e os colegas de banda, o disco Noel Gallagher’s High Flying Birds, lançado no ano passado.

Os ingressos para São Paulo começam a ser vendidos em 2 de março no site da Livepass e custarão entre R$ 180 e R$ 340. No Rio, as entradas podem ser compradas a partir do dia 5, entre R$ 140 e R$ 300, no site da Ingresso Rápido.