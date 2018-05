No segundo disco, o peso dos irmãos Cavalera

Felipe Branco Cruz

Os fãs mais antigos do Sepultura reclamam que a banda piorou muito depois que os irmãos Max e Iggor Cavalera deixaram o grupo. Outras pessoas ficam sonhando com um retorno da formação original. Se depender dos Cavalera ou dos atuais integrantes do grupo, uma reunião não acontecerá tão cedo.

Por isso, desde 2007, o mais próximo do Sepultura clássico que se pode ouvir é a banda Cavalera Conspiracy, que lançou recentemente seu segundo álbum, Blunt Force Trauma.

A Conspiracy foi formada depois que os irmãos Cavalera fizeram as pazes, dez anos após terem brigado, e se reencontraram em Phoenix, no estado americano do Arizona. Depois de uma apresentação de Iggor na banda de Max, denominada Soulfly, ficou acertado entre eles que o ideal era os irmãos continuarem a tocar juntos.

Todo o peso do thrash metal que hoje falta no Sepultura é possível escutar em Blunt Force Trauma. A voz gutural de Max está mais agressiva do que nunca. Compõem ainda a Conspiracy o guitarrista Marc Rizzo e o baixista Johny Chow, ambos americanos.

Mais pesado

Na época do lançamento do disco, Max chegou a afirmar que a única reunião possível de integrantes do Sepultura era apenas essa, com seu irmão. “É o que importa”, teria dito. Sobre Blunt Force Trauma, o vocalista afirmou que Inflikted, primeiro disco da banda, soaria como música pop se comparado com o novo. De fato, o segundo disco do Cavalera Conspiracy é muito pesado.

O álbum é aberto com Warlord, uma pedrada que fala sobre guerreiros e batalhas perdidas. A faixa seguinte, Torture, é ainda mais agressiva, com letras que versam sobre os diferentes tipos de tortura. Um deleite para os fãs de thrash metal. As melhores, no entanto, estão no final: Burn Waco, Rasputin e Blunt Force Trauma, que dá nome ao disco.