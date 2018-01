No ano em que completaria 70 anos, George Harrison ganha homenagem em SP

George HarrisonDivulgação

SESC Belenzinho organiza show ‘George 70’

Do Território Eldorado

No ano em que completaria 70 anos, George Harrison, ganha uma bela homenagem com o show George 70, idealizado pelo músico e produtor Zé Antonio Algodoal, que reuniu um time de cantores de diversos estilos e gerações, fãs de Harrison, para interpretar as canções do beatle.

Veja também:

O repertório inclui sucessos da época dos Beatles, como While my Guitar Gently Weeps, Something e If I Needed Someone, e também clássicos de sua carreira solo como My Sweet Lord, Give Me Love e a belíssima Isn’t it a Pitty.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O show terá a participação de Edgard Scandurra, Hélio Flanders (Vanguart), Bianca Jhordão (Leela), Danilo Moraes e Lu Horta, além de uma participação especial de Mauro Motoki (Ludov).

Os vocalistas serão acompanhados por uma banda de cinco músicos: Zé Antonio Algodoal e Fabio Pinc (guitarras e violões), Du Moreira (baixo), Marcelo Effori (bateria) e Pedro Pelotas (teclados), e um quarteto de cordas cujos arranjos foram escritos por Fábio Tagliaferri.

GEORGE HARRISON – 70 ANOS

Dia 22/02/2013

Sexta, às 21h30

Local: Comedoria (500 pessoas – acesso para pessoas com deficiência).

Ingressos à venda pela rede INGRESSOSESC (unidades do Sesc)

R$ 24,00 (inteira); R$ 12,00 (usuário matriculado no SESC e dependentes, +60 anos, estudantes e professores da rede pública de ensino). R$ 6,00 (trabalhador no comércio e serviços matriculado no SESC e dependentes).

SESC BELENZINHO

Rua Padre Adelino, 1000

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700