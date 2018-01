Nirvana, Kiss e Deep Purple são indicados ao Hall da Fama do rock

Jean Tonsig – Rádio Eldorado

Os grupos Nirvana, Kiss e Deep Purple estão entre os indicados ao Hall da Fama do Rock and Roll, anunciados ontem pela fundação que dirige o museu musical nos EUA. A lista tem 16 indicados. Destes, seis serão eleitos para fazerem parte do Hall da Fama do Rock a partir de 2014.

Para concorrer, os candidatos à inclusão no Hall da Fama do Rock and Roll precisam ter pelo menos 25 anos de carreira fonográfica, contados até 2012. É o primeiro ano em que o Nirvana se torna elegível para a homenagem.

O cantor e compositor britânico Peter Gabriel, que participa do Hall da Fama desde 2009 como membro do Genesis, agora poderá ser incluído por sua carreira solo. Pelo segundo ano, a escolha vai considerar também a votação de fãs via internet. A votação vai até 10 de dezembro.