Nine Inch Nails libera música de primeiro álbum em 5 anos

O Nine Inch Nails, do multi-instrumentista e respeitado produtor Trent Reznor, liberou na internet uma música de seu primeiro álbum depois de 5 anos de hiato. “Came Back Haunted” já está disponível no iTunes para download e audição e é a primeira faixa do disco ”Hesitation Marks”, que tem lançamento previsto para o dia 3 de setembro, pela gravadora Columbia.

A capa do novo trabalho que está sendo apresentada no site oficial do grupo norte-americano de rock industrial é esta ao lado.

“Hesitation Marks” vem na sequência de “The Slip”, que foi lançado em 2008 pelo Nine Inch Nails e é o sétimo de estúdio da banda de Reznor.

A faixa “Came Back Haunted” tem um estilo não tão rock n’ roll, mas traz o talento tradicional de Reznor na combinação dos instrumentos musicais.