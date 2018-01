Nile no Brasil: Imperious Malevolence abrirá shows em SP e Curitiba

da equipe Combate Rock

Banda curitibana está divulgando novo álbum. Ingressos para apresentação em SP já estão à venda

Após dividir o palco com os alemães do Destruction, o power trio curitibano do Imperious Malevolence terá uma nova grande responsabilidade. O grupo foi convidado pela produtora Showmaster para abrir duas das três apresentações que a virtuosa banda norte-americana Nile fará pelo Brasil.

Alexandre W.A (baixo/vocal), Danmented (guitarra/vocal) e Antonio Death (bateria) tocam em Curitiba (19/12 – Music Hall) e em São Paulo (21/12 – Carioca Club) visando divulgar seu mais recente registro fonográfico “Doomwitness”. Este trabalho é um lançamento Rock Brigade Records, distribuição física da Voice Music e digital da CD Baby. Confira o videoclipe da música “Doomwitness” em http://vimeo.com/55438730.

Já a banda norte-americana Nile, um dos nomes mais respeitados do technical death metal, encerra a passagem pelo país em Porto Alegre (22/12). Neste momento, Karl Sanders (guitarra/vocal), Dallas Toler-Wade (guitarra/vocal), Chris Lollis (baixo/vocal) e George Kollias (bateria) estão em plena turnê de divulgação do disco “At the Gate of Sethu”, lançado, no ano passado, via Nuclear Blast Records.

Os ingressos para a performance na capital paulista continuam à venda, e custam R$ 60,00* (pista meia-entrada), R$ 80,00* (pista promocional), R$ 150,00* (camarote meia-entrada) e R$ 200,00* (camarote promocional)*. Os fãs podem garantir presença no site da Ticket Brasil (https://ticketbrasil.com.br/show/nile-sp) e nos pontos autorizados pela empresa.

Com quase 20 anos de estrada, o Nile destila técnica a cada riff, sendo a mitologia egípcia, árabe e mesopotâmica suas principais fontes líricas. A primeira passagem da banda pelo país aconteceu em 2010, quando se apresentaram, no dia 18 de março, no Santana Hall, em São Paulo.

Serviço São Paulo

Showmaster apresenta Nile

Data: 21 de dezembro

Local: Carioca Club

End: Rua Cardeal Arcoverde, 2.899 – Pinheiros

Hora: 18h

Ingressos online e pontos de venda: https://ticketbrasil.com.br/show/nile-sp/

Valores dos ingressos:

Pista (meia-entrada): R$60,00

Pista (promocional): R$ 80,00

Camarote (meia-entrada): R$150,00

Camarote (promocional): R$ 200,00

*acréscimo de 15% de taxa conveniência