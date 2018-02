Nightwish inicia turnê pelo Reino Unido antes de vir ao Brasil

da equipe Combate Rock

O Nightwish, um dos grupos mais famosos do Mundo, recentemente finalizou bem-sucedida longa excursão pela América do Norte e já está de volta aos palcos do Velho Mundo. O grupo começou, hoje, mais uma série de apresentações pelo Reino Unido. Os shows acontecem em Manchester, Londres, Birmingham e Glasgow, e trazem como grande novidade a vocalista Floor Jansen que substituiu Anette Olzon durante a passagem pelos EUA e a participação especial do multiinstrumentista Troy Donockley.

Com 16 anos de carreira e mais de 8 milhões de álbuns vendidos no mundo, os finlandeses estão em plena turnê promocional do aclamado novo álbum “Imaginaerum”. Tuomas Holopainen (teclados), Emppu Vuorinen (guitarra), Marco Hietala (baixo/vocal) e Jukka Nevalainen (bateria) se apresentam em Porto Alegre (09/12 – Opinião), Rio de Janeiro (10/12 – Circo Voador) e São Paulo (12/12 – Credicard Hall). A realização é da TIME FOR FUN em parceria com a produtora Dynamo Brazilie.

Os fãs brasileiros interessados em conferir a performance que é sucesso de bilheteria e de público, podem adquirir ingressos pela internet (www.ticketsforfun.com.br), pelo telefone 4003-5588 (válido para todo o país), na Galeria do Rock (Die Hard), nas bilheterias do Credicard Hall e nos pontos de venda espalhados pelo Brasil (http://premier.ticketsforfun.com.br/content/outlets/agency.aspx). Mais informações no serviço abaixo.

Lançado no final de 2011, Imaginaerum – sétimo álbum de estúdio da banda – já conquistou disco de ouro na Grécia, Polônia, Suíça, Eslováquia, Alemanha e Finlândia (platina múltipla).

SERVIÇO SÃO PAULO Data: Quarta-feira, 12 de dezembro de 2012 Horário: 21h30 Local: Credicard Hall Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro. Capacidade: 7.604 pessoas Ingressos: de R$ 60 a R$ 400 (ver tabela completa) Duração: aproximadamente 1h30 Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos. 12 anos e 13 anos: permitida a entrada (acompanhados dos pais ou responsáveis legais). 14 anos em diante: permitida a entrada (desacompanhados). Acesso para deficientes Central de Vendas Tickets For Fun: 4003-5588 Meio de Pagamento Preferencial: Credicard Copatrocínio: Honda e Budweiser Seguradora Oficial: Allianz Patrocinio Nightwish: Battery Energy Inc. PREÇOS DE INGRESSOS PISTA R$ 200 (NORMAL) R$ 100 (½ ENTRADA) PISTA PREMIUM R$ 400 (NORMAL) R$ 200 (½ ENTRADA) CAMAROTES SETOR I R$ 400 (NORMAL) R$ 200 (½ ENTRADA) CAMAROTES SETOR II R$ 350 (NORMAL) R$ 175 (½ ENTRADA) PLATEIA SUPERIOR I R$ 180 (NORMAL) R$ 90 (½ ENTRADA) PLATEIA SUPERIOR II R$ 160 (NORMAL) R$ 80 (½ ENTRADA) PLATEIA SUPERIOR III R$ 140 (NORMAL) R$ 70 (½ ENTRADA) PLATEIA SUPERIOR (VISÃO PARCIAL) R$ 120 (NORMAL) R$ 60 (½ ENTRADA)