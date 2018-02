Nightwish anuncia show em São Paulo

E+

Divulgação

A banda finlandesa de metal Nightwish confirmou sua vinda ao Brasil para única apresentação em São Paulo. O show acontecerá no dia 12 de dezembro, no Credicard Hall, e trará a turnê do álbum mais recente, Imaginaerum.

O grupo existe há 16 anos e já vendeu mais de 8 milhões de discos em todo o mundo. A última vez que se apresentou em São Paulo foi em 2008. O atual CD, lançado em novembro de 2011, já ganhou disco de ouro em diversos países da Europa.

Fãs do grupo clientes Citi, Credicard e Diners poderão garantir os ingressos com antecedência durante o período de pré-venda, que acontecerá entre os dias 17 e 23 de setembro. A venda geral iniciará no dia 24 de setembro.

Os ingressos estarão à venda no site da TicketsForFun, pelo telefone 4003.5588 e na bilheteria do Credicard Hall, localizado no bairro de Samto Amaro.

Existem oito tipos de ingressos, que variam entre R$ 120 e R$ 400. Há meia-entrada, mas os compradores desta entrada deverão apresentar documento que comprove a condição no dia da compra e do show.