New Order toca no Brasil em festival de música eletrônica

O grupo de rock e eletrônica New Order vem à São Paulo em 3 dezembro para o Ultra Music Festival, evento que reunirá grupos e DJs da música eletrônica na Arena Anhembi.

Divulgação Veteranos do New Order tocam no dia 3 de dezembro

Além da banda britânica, cerca de outras 20 atrações devem participar do festival, entre elas, Swedish House Mafia, Major Lazer, MSTRKRFT, 2 Many Djs, Copacabana Club e Renato Cohen.

O UMF também realizará festas em várias clubes da cidade durante a semana anterior ao evento principal, em casas como a D-Edge e a Clash.

O festival é importado de Miami e teve neste ano, além de na cidade de origem, edição em Ibiza, na Espanha.

Os ingressos já estão à venda, a R$ 150 para mulheres e RS180 homens, no site da Livepass. A entrada é permitida apenas para maiores de 18 anos.