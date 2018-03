New Order lançará disco novo em janeiro

do blog Roque Reverso

O New Order lançará novo trabalho em janeiro de 2013. “Lost Sirens” é o disco que sucederá o álbum “Waiting For The Sirens Calls”, de 2005. A capa do CD, que você pode ver ao lado, é a mesma que já está disponível nos anúncios de pré-venda das lojas virtuais mais importantes do planeta.

O novo disco vem com músicas que não foram aproveitadas em ”Waiting For The Sirens Calls”. Serão oito faixas, sendo que as canções foram criadas por todos os integrantes da banda britânica, até mesmo pelo lendário baixista Peter Hook. Ele deixou o grupo em 2007, passou a fazer shows sozinho e foi impedido de participar das reuniões do conjunto nos palcos.

De maneira diferente de muitas babas que seguiram os passos do grupo e transformaram a música num mar de sintetizadores artificiais, o New Order escreveu seu nome na história do rock dançante com guitarra, bateria e baixo tocados de verdade. Tudo isso, claro, em conjunto com teclados e sintetizadores, unindo o rock a ritmos eletrônicos.

A lista de músicas de “Lost Sirens” é a seguinte:

1. ‘I’ll Stay With You’

2. ‘Sugarcane’

3. ‘Recoil’

4. ‘Californian Grass’

5. ‘Hellbent’

6. ‘Shake It Up’

7. ‘I’ve Got A Feeling’

8. ‘I Told You So’