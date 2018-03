'New', novo single de Paul McCartney, será lançado nesta quinta

EFE

Chega às rádios nesta quinta-feira (29) o primeiro single do novo álbum de Paul McCartney, o 16º da carreira, CD que vem sendo produzido desde o ano passado, ainda não teve título divulgado e tem lançamento previsto para 14 de outubro.

“New” é uma amostra do novo álbum, e dá pistas do que esperar das 12 canções inéditas produzidas por Mark Ronson, que já trabalhou com Adele, Kaiser Chiefs, Lilly Allen e ganhou um Grammy pelo álbum “Back to Black”, de Amy Winehouse. “Podemos fazer o que quisermos, podemos viver como decidirmos”, disse o ex-Beatle sobre o conteúdo da música que poderá ser ouvida amanhã.

McCartney teve ainda a colaboração no disco de Paul Epworth; Giles Martin, filho do produtor dos Beatles, George Martin; e Ethan Johns (da banda americana Kings of Leon) e filho de Glyn Johns, que já trabalhou com Beatles, Rolling Stones e The Who, entre outros. A pré-venda do álbum no iTunes também começa nesta quinta-feira (29).