'Nevermind' ganha site para comemorar 20 anos de lançamento

Foi lançado nesta quarta-feira, 14, um site para alavancar as comemorações dos 20 anos de aniversário do álbum Nevermind, do Nirvana. O disco é um dos mais importantes da história do rock.

Site colaborativo traz toda a linha do tempo que conta a trajetória de produção do Nivermind

O espaço é colaborativo e traz toda a linha do tempo que conta a trajetória de produção do álbum. Os fãs podem postar mensagens sobre o disco, além de adicionar fotos, vídeos e outros materiais relacionados ao Nevermind.

O público também poderá ter acesso às homenagens feitas por outros artistas como Chris Cornell, Alex Turner (Arctic Monkeys) e Eddie Veder (Pearl Jam).

No dia 19 de setembro será lançada uma versão remasterizada do álbum Nevermind. Uma edição de luxo também está prevista para sair simultaneamente, com raridades e remixes em quatro CD’s e um DVD.

O Nevermind, segundo disco de estúdio do Nirvana, foi lançado em 1991. O álbum é conhecido por possuir grandes clássicos da banda americana, entre eles os hits Smells Like Teen Spirit, In Bloom e a balada Something In The Way, última faixa do CD.