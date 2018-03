'Nevermind' 20 anos: o embuste que simboliza o grunge

Marcelo Moreira

As comemorações dos 20 anos de lançamento do álbum “Nevermind”, do Nirvana, trouxeram uma surpreendente constatação: as viúvas do grunge e de Kurt Cobain, o ex-guitarrista da banda que suicidou em 1994, são bem mais chatas e histéricas que de bandas alternativas de qualidade igualmente duvidosa, como The Smiths.

Criticar o trio de Seattle que mal sabia tocar e que compunha canções que eram meros pastiches do pior punk rock embolorado dos anos 70 é encarado como sacrilégio, heresia e insulto por uma legião ensandecida de fãs que na verdade têm pouco a comemorar – comportamento idêntico de apreciadores de coisas de qualidade no mínimo questionável, com Legião Urbana, Mutantes e Raul Seixas, entre outros.

O grunge morreu junto com seu principal nome pouco mais de três anos depois de surgir como um “fenômeno” midiático e artificialmente incensado por algumas gravadoras. Para a sorte de quem gosta de música boa, desapareceu em boa hora, mesmo que tenha deixado vestígios indeléveis em sua passagem pela humanidade.

Como previmos aqui neste Combate Rock no início de janeiro, 2011 seria o ano da avalanche de reportagens documentários lembrando e homenageando os 20 anos de surgimento do grunge, aquele pseudomovimento musical repleto de músicos ruins e canções idem que apareceu em 1991 fruto de mais uma das supostas crises da indústria fonográfica. E faço questão de repetir e recuperar informações para demonstrar o quão o movimento é tosco, desprovido de qualidade e sem propósito.

Capa de ‘Nevermind’, do Nirvana

O sucesso da música “Smells Like Teen Spirit”, de “Nevermind” surpreendeu toda a indústria da música. O álbum, segundo da carreira do Nirvana, foi um hit que atingiu o primeiro lugar em todo o mundo. O Pearl Jam, outra banda que começava então a conseguir popularidade, havia lançado seu álbum de estreia, “Ten”, um mês antes que o segundo álbum do Nirvana, em agosto de 1991, mas suas vendas só decolaram após o sucesso da banda de Kurt Cobain.

As comemorações tiveram como auge o lançamento em grande estilo de uma edição de luxo de “Nevermind”, com um CD bônus com demos e gravações de ensaios – e que comprovam que Nirvana era muito ruim – aliás, muito pior do que qualquer um poderia imaginar.

Entretanto, parcela expressiva da imprensa musical mundial trata a banda e o álbum com uma reverência desmedida e desproporcional – no Brasil mais de uma publicação se refere à obra como “aquela que fez o planeta tremer”.

O Combate Rock respeita evidentemente as opiniões sobre a importância do movimento, da banda Nirvana e de seu principal álbum, sendo que até alguns membros de nossa equipe apreciam bastante o trabalho.

Mas outros execram a existência de tais coisas, como eu, e fazem questão de colocar as coisas nos seus devidos lugares: o grunge não passou de um movimento composto por, no geral, um bando de moleques que não sabiam tocar querendo imitar tanto a música como a atitude punk, mas sem êxito, além de “criar” uma suposta estética (em todos os sentidos) despojada, mas que na verdade revelou apenas total falta de criatividade.

Marketing de guerrilha

O pior é que o embuste colou, pois jornalistas norte-americanos tontos sem cultura acharam que havia alguma novidade naqueles garotos semianalfabetos musicais e sem a menor noção do que era música em Seattle.

Inventaram uma cena que não existia, insistiram no embuste e acabaram convencendo um bando de coitados – primeiro nos Estados Unidos, depois no mundo inteiro – que existia um “movimento” musical em Seattle, com moleques “despojados, independentes, mas criando algo novo e revolucionário”.

Uma grande bobagem, mas que acabou se tornando um imenso golpe de marketing – parabéns aos gênios das gravadoras da época, que conseguiram cooptar a molecada com “atitude” e “independência” com uma facilidade incrível.

Nirvana em foto de 1992 (FOTO Michael Lavine/REPRODUCAO)

Conseguiram recriar um ambiente punk em plenos anos 90, mesmo com o punk morto e enterrado devido aos seus próprios vícios, defeitos e excessos. Coitados dos punks, pois afirmar que o grunge, seja como “movimento” ou como “estética”, era baseado no punk rock é uma ofensa gigante.

O movimento punk pode não ter sido tão relevante musicalmente quanto se imagina (e não foi mesmo), mas como fenômeno cultural foi um marco na cultura ocidental, goste-se disso ou não. Impregnou o mundo de um sentimento de anarquia, revolta e desilusão como nenhum outro movimento jovem conseguiu. Goste-se ou não, aquilo foi uma revolução.

São apenas duas as conexões entre o punk e o grunge: a pouca duração e a imensa quantidade de músicos ruins, que não sabiam tocar. No mais, o grunge como “movimento” musical ou de comportamento foi um embuste. Rapidamente cooptados pelo sistema, os músicos não passaram de marionetes nas mãos do mercado fonográfico.

Pode dar certo por um tempo – e deu, por uns três ou quatro anos. Afinal, se tem gente que gosta de lixos como música pop, o rhythm and blues atual norte-americano, axé, sertanejo e MPB cabeçuda, por que não haveria indigentes culturais que cairiam no golpe do grunge?

O fato é que o grunge durou bem menos que o punk. Kurt Cobain, guitarrista e vocalista do Nirvana, péssimo guitarrista e mau compositor, posou de garotinho atormentado e incompreendido e preferiu se matar a encarar sua indigência musical e a decadência do movimento.

A única coisa que prestava foi justamente a única que banda que sobreviveu e que ainda existe, o Pearl Jam, hoje livre do rótulo maldito de grunge – para sorte da banda.