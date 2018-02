Neil Young prepara novo CD

Luciano Borborema – Território Eldorado/Limão.com

“Le Noise” é o nome do novo trabalho de estúdio de Neil Young, que deve chegar às lojas neste mês. O cantor e compositor canadense anunciou o novo álbum na sua página pessoal no Facebook. Young deu alguns detalhes do álbum:

” ‘Le Noise’ está completo. É um disco solo. Estará disponível em CD, vinil e no iTunes na primeira edição, seguido por blu-ray e aplicativos para iPhone e iPad, mais ou menos um mês depois. Os aplicativos serão grátis e trarão a capa do álbum em versão interativa. Desculpem pelo uso da palavra ‘álbum’, mas sou ‘das antigas'”, escreveu o músico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O disco que está previsto para ser lançado em 28 de setembro, foi produzido por Daniel Lanois que já trabalhou com o U2, Bob Dylan e vários outros nomes da música.