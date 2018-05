Neil Young e a sustentável leveza do rock

Flavia Guerra e Julio Maria

Neil Young é um dos grandes artistas convidados para o próximo festival SWU. O evento, que no ano passado foi realizado na Fazenda Maeda, em Itu, terá agora como sede a cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, e será realizado em meados de novembro.

A organização não confirma a vinda do cantor, mas a reportagem apurou que quase tudo já está fechado para que Young seja um dos carros chefe do evento, podendo não só trazer seu show como também participar dos debates sobre sustentabilidade, a bandeira do festival.

Mais do que os palcos do SWU, o discurso pela consciência ambiental do projeto foi algo que sensibilizou o roqueiro canadense. Fork on the Road, seu disco lançado em 2009, teve todas as letras inspiradas em seu automóvel Lincoln Continental Mark IV, ano 1959.

O incrível feito de Young está no motor dessa máquina branca de seis metros de comprimento que, originalmente, deveria ser uma beberrona incorrigível. Ele trocou peças originais por um propulsor híbrido desenvolvido pela empresa UQM Technologies, e é com isso que roda até 43 km com apenas um litro de biodiesel.

Young vem também para falar de seu mimo. O LincVolt, como foi batizado, virou tema de um documentário que o mostra a bordo de sua nave emissora de baixíssimos índices de carbono por recantos americanos.

O filme, dirigido pelo próprio cantor sob o pseudônimo de Bernard Shakey, também deverá ser mostrado durante os simpósios sobre sustentabilidade em Paulínia. Um site foi criado para explicar o experimento de Young. Uma das seções é um blog com fotos e um diário sobre as viagens do LincVolt.

O roqueiro segue ativo também com a guitarra nas mãos. Seu álbum mais quente, A Treasure, tem previsão de lançamento em 14 de junho.

Amber Jean, a primeira faixa, já pode ser encontrada na internet. O álbum foi registrado em shows pelos Estados Unidos com a banda International Harvesters entre 1984 e 1985. Cinco músicas são inéditas.

A expectativa pela vinda é alta. O último show de Neil Young no Brasil foi em 2001, com uma memorável apresentação no Rock in Rio.

Bob Dylan. Apesar dos rumores sobre a vinda quase certa deste outro trovador, Dylan ainda não é presença confirmada no SWU. A oferta foi feita pelos organizadores, mas nada está fechado.

A programação e o conceito do festival, informa a organização, serão anunciados oficialmente apenas no dia 28 de junho, em uma coletiva de imprensa a ser realizada no Planetário de São Paulo. Outros nomes ainda no ambiente dos rumores em redes sociais são Alice in Chains, Maroon 5 e Black Eye Peas. Nenhuma é confirmada pelo SWU.