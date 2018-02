Nazareth: confusão no show em Campo Mourão

do jornal Gazeta do Povo – republicado pelo site Whiplash

A banda escocesa Nazareth se apresentou na cidade de Campo Mourão, no Paraná, na noite do último dia 11. Porém, a banda alegou problemas técnicos (choques nos microfones) e ao fim da segunda música se retirou do palco.

O público que estava presente protestou e houve tumulto entre empresários da banda e da casa noturna. A polícia foi chamada, encaminhando pessoas da equipe técnica e a banda à delegacia para esclarecimentos.

Segundo o Diário.com de Maringá: “A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h, no Centro de Eventos Espaço Unique, onde estava previsto o show, por meio de informação de que o Nazareth teria se recusado a realizar o show contratado alegando problemas técnicos e quebra de contrato.

Os responsáveisl pelo local, segundo a PM, denunciaram que os integrantes da banda estariam portando substâncias entorpecentes; já os empresários do grupo escocês alegaram que, após a negativa em fazer o show, estariam sendo ameaçados. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia, foram revistados e tiveram os pertences revistados, conforme a PM. Como nada de ilícito foi encontrado e não havia indícios de crime, as partes foram orientadas a procurar os direitos na Vara Cível.”