Nasi e Scandurra se reencontram no palco no dia 30 de outubro

do blog Roque Reverso

O que parecia impossível há pouco tempo vai voltar a acontecer no dia 30 de outubro em São Paulo. Depois de vários anos separados e brigados, o guitarrista Edgard Scandurra e o vocalista Nasi, que formaram a espinha dorsal do saudoso Ira!, voltarão a dividir o mesmo palco. O retorno será em um show em prol dos alunos bolsistas da Escola Angulo Novo Esquema, que atende crianças com dificuldade de aprendizagem.

O encontro de Scandurra e Nasi está marcado para o dia 30 de outubro, às 19 horas, no Traffô Espaço de Eventos. Eles terão um repertório exclusivamente formado por canções do Ira!, na companhia de Daniel Scandurra (baixo) e Felipe Mello (bateria), dois músicos que já acompanham o guitarrista em seu projeto solo.

Também estão previstas as participações do vocalistas do RPM, Paulo Ricardo, e de um “grande poeta ex-Titãs”, que deve ser nada menos que Arnaldo Antunes, grande parceiro recente de Scandurra.

Quem gosta do Ira! estava órfão do som da banda. O núcleo principal do grupo, representado por Nasi e Scandurra, foi justamente o setor da banda que implodiu em 2007 por razões que vão desde alguns excessos do vocalista até o desgaste natural de uma convivência de quase 30 anos.

Em diversas entrevistas, Nasi lavou roupa suja em público e acabou expondo até detalhes da vida pessoal e amorosa dele e de Edgard Scandurra, o que deixou o guitarrista ainda mais nervoso com o comportamento daquele que já foi seu grande companheiro. Recentemente, eles voltaram a conversar e a união nesse show em SP começou a ser pensada.

Os ingressos custam de R$ 120,00 (mulher) a R$ 180,00 (homem) e estão à venda na bilheteria do local. A entrada dará direito a comidas de boteco e bebidas à vontade.