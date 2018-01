Nasi e Scandurra podem voltar a tocar juntos no final de outubro

Marcelo Moreira

Uma boa notícia finalmente está prestes a ser confirmada, após quase três meses: Nasi e Edgard Scandurra pretendem voltar a tocar juntos. Não se trata obviamente de uma volta do Ira!, mas apenas um encontro de dois amigos que voltaram a se falar para fazer um som e reviver bons momentos juntos. O anúncio do encontro foi feito em um site de fãs do Ira!, o Mundo Ira, pelo Facebook e outras redes sociais. Os músicos e seus respectivos empresários ainda não se pronunciaram oficialmente a respeito do evento.

O Combate Rock teve essa informação no começo de agosto, dada pelo próprio Nasi, em entrevista exclusiva concedida em sua casa aos jornalistas Marcelo Moreira e Mauricio Gaia, entrevista que foi ao ar no dia 30 de agosto como parte das comemorações dos dois anos do programa de rádio e dos três anos do blog.

Durante a conversa, Nasi disse em primeira mão que deveria voltar a tocar com Scandurra no dia 1º de setembro, em um evento fechado. No entanto, o evento ainda teria de ser confirmado, motivo pelo qual o cantor pediu ao Combate Rock que não divulgasse a informação antes da confirmação.

Infelizmente, o show de 1º de setembro não foi confirmado, e o encontro foi adiado sem data definida, como o próprio Nasi informou o blog dias depois. Respeitando a vontade do artista, o Combate Rock segurou a informação de que um encontro entre os líderes do Ira! estava sendo arquitetado, já que tal situação poderia envolver questões administrativas ainda relativas ao final da banda.

É sempre legal para jornalistas darem um “furo de reportagem” – uma notícia impactante, importante e geralmente divulgada em primeira mão. Entretanto, antes da divulgação de tais fatos, alguns fatores precisam ser analisados, como impacto, utilidade pública e consequências, entre outros aspectos. Nasi convenceu os jornalistas do Combate Rock de que a divulgação antecipada da notícia não seria boa para as partes envolvidas e poderia trazer alguns problemas administrativos e até mesmo jurídicos.

O que realmente importa é que os dois músicos encerraram um período de seis anos de inimizade após a sepração do Ira! As informações iniciais, que ainda precisam ser confirmadas, dão conta de que Nasi e Edgard Scandurra se reunirão para um show especial no dia 30 de outubro, em um evento fechado no bufê Traffô, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Desde que o baixista Ricardo Gaspa deixou a banda solo de Nasi e Os Bons Mods com Scandurra, em 2008, esta será a primeira vez que dois ex-integrantes do Ira! se apresentam juntos.

Em uma entrevista concedida a um jornal paulistano no primeiro semestre, Nasi revelou que tinha voltado a falar com Scandurra, encerrando o período de inimizade. Na gravação do programa de web rádio Combate Rock, o cantor deu mais detalhes: disse que tomou a iniciativa de ligar para o guitarrista em janeiro para avisá-lo de que não mais o criticaria publicamente pela imprensa, e que qualquer farpa dali em diante não era de sua responsabilidade.

Nasi disse que se surpreendeu com a boa receptividade e pela conversa serena e civilizada. Voltou a ligar tempos depois para Scandurra e a conversa foi ainda melhor, aparentemente enterrando a inimizade. Proprietário da marca Ira!, o cantor disse que não via problema algum em voltar com Edgard Scandurra, com a banda solo do guitarrista, mas descartou o retorno do Ira! em sua formação clássica – que contava com o baixista Ricardo Gaspa e o baterista André Jung.

“Esqueçam o Ira! como ele era. Não volta mais. Acredito que não haverá mais shows do Ira!. E, se um dia houver, será de uma forma totalmente diferente, mas não tenho a intenção de que isso aconteça um dia”, afirmou o cantor no programa Combate Rock nº 100.