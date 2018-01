Nasi e Edgard Scandurra marcam reencontro nos palcos neste mês

Daniel Fernandes – O Estado de S. Paulo

Divulgação -Os músicos anunciam reunião

Foram muitos anos separados. E agora aparece uma luz no fim do túnel. Nasi e Edgard Scandurra vão voltar a tocar juntos. Os fundadores do Ira! Se reencontram no dia 30 de outubro para um show em prol dos alunos bolsistas da Escola Angulo Novo Esquema, que atende crianças com dificuldade de aprendizagem. A realização do evento foi antecipada ontem de manhã pelo blog Combate Rock, hospedado no Estadão.com, e confirmada no final da noite pelos empresários dos dois artistas.

A reunião foi confirmada por Nasi em sua página oficial do Facebook. O vocalista, entretanto, demonstra apenas sua empolgação para o reencontro com o seu guitarrista preferido – e um dos principais músicos do País. “Está confirmadíssimo, nos vemos lá”, escreveu Nasi.

Desde o fim da banda, Edgard e Nasi enveredaram em projetos solos. O vocalista alcançou relativo sucesso com seus recentes trabalhos, que pouco ou nada têm a ver com o tipo de som feito pelo Ira! desde a década de 1980 – mas o vocalista, é claro, sempre dá um jeito de registrar em estúdio, e tocar ao vivo, antigos sucessos da banda que ajudou a criar.

Edgard tornou-se parceiro frequente do ex-Titãs Arnaldo Antunes e já acompanhou o músico, inclusive, em turnê internacional. O guitarrista também lançou um disco ao vivo para celebrar os 20 anos do lançamento de Amigos Invisíveis. O lançamento desse disco, na época, era tratado como uma eventual causa para o rompimento da banda – era uma obra madura que mostrava que Edgard tinha potencial para tornar-se artista solo. A separação, entretanto, viria muito tempo depois.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quanto a André Jung e Ricardo Gaspa…não se tem notícia da participação deles no show. Quem sabe eles não estão esperando, pela janela, apenas o telefone tocar…..