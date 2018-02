Nando Reis vai vender CD pela internet

Emanuel Bomfim

O novo álbum de Nando Reis, atração do show dos Titãs em São Paulo, poderá ser comprado apenas pela internet, mas não terá versão para download.

Quem acessar o site oficial do músico terá, além da opção de encomendar o CD físico, as 15 faixas de Sei disponíveis gratuitamente para audição. Outra novidade é que o preço será definido com base na opinião dos internautas, numa cotação atualizada toda semana.

Em seu primeiro registro independente, depois de quase três décadas chancelado por majors, o ruivo foi a Seattle, nos EUA, gravar as novas composições ao lado do produtor Jack Endino, conhecido pelos trabalhos com representantes do grunge, como o Soundgarden.

A parceria não é uma novidade. Endino já havia produzido o Titanomaquia, álbum de 1993 dos Titãs. “Gravar lá não foi um luxo no sentido econômico”, revela o cantor. Sei conta com a participação de Marisa Monte, um reggae inspirado nos Wailers e um abre-alas em tons épicos, batizado de Pré-Sal. “O pré-sal é o petróleo dos primórdios e são as minhas maiores reminiscências”, diz.