Nando Reis confirma participação em show de 30 anos dos Titãs que terá Gavin e Arnaldo Antunes

do blog Roque Reverso

Nando Reis confirmou participação no show especial de 30 anos que os Titãs farão no dia 6 de outubro no Espaço das Américas em São Paulo. A apresentação já estava gerando grande ansiedade por parte dos fãs, pois já contaria com as presenças ilustres de Arnaldo Antunes e do baterista Charles Gavin.

Agora, o grupo brasileiro só não terá a presença do saudoso guitarrista Marcelo Fromer, morto em 2001 num atropelamento na capital paulista. Completam a banda os resistentes Branco Mello (vocal e baixo), Paulo Miklos (vocal, guitarra e saxofone), Sérgio Britto (vocal, teclado e baixo) e Tony Bellotto (guitarra).

A participação de Antunes, Reis e Gavin será feita em um mesmo momento do show, de uma forma que todos vão de fato se reunir no palco. Antunes deve cantar faixas, como “Lugar Nenhum”, “Porrada” e “O Pulso”. Nando Reis, por sua vez, deve assumir os microfones em “Marvin”, “Família” e “Igreja”.

Os ingressos já estão à venda pela Ticket 360. Com a opção da meia entrada, custam R$ 120 (pista) e R$ 200 (pista Premium). As informações pode ser obtidas pelo telefone (11) 2027-0777 e as entradas podem ser compradas no site: http://www.ticket360.com.br/.