Músicos que amam o som dos motores

Alguns astros do rock e do pop são fãs do som dos motores. Nick Mason, baterista e fundador do Pink Floyd, é um dos maiores colecionadores de veículos de corrida do mundo. Na década de 1970, já consagrado como músico, ele virou piloto, disputou cinco vezes a 24 Horas de Le Mans e, sem muito sucesso, voltou para o rock.

Porém, Mason sempre é convidado para guiar um Auto Union Type C Silver Arrow pela Audi Tradition, que o considera seu “piloto de fábrica”. O acervo do baterista tem 40 modelos raríssimos, como a Ferrari 250 GTO.

Jay Kay com seu Maserati A6 G54 preto

O líder da banda Jamiroquai, Jay Kay, também não dispensa uma “macchina” italiana. Uma de suas favoritas é a Ferrari Enzo, que serviu de inspiração para a música “Black Devil Car”.

Aliás, os clipes da banda inglesa parecem pretextos para exibir os carros do vocalista. Em “Cosmic Girl”, Kay dirige um Lamborghini Diablo SE30 ao lado de Nick Mason, em uma Ferrari F40.

Neil Young e seu hídrido LincVolt de 1959

O guitarrista Neil Young é outro exemplo de artista que “canta” a sua paixão por carros. O álbum “Fork in the Road”, lançado em 2009, foi inspirado em um Lincoln Continental Mark IV 1959 que é símbolo de seu ativismo ecológico. Rebatizado de LincVolt, ele teve o motor a gasolina trocado por um a biodiesel, além de ganhar outro elétrico. O carro virou celebridade: tem site, blog e sua história será transformada em um filme.

Longe do engajamento ambiental, o baterista João Barone, do Paralamas do Sucesso, é fã de jipes da 2ª Guerra Mundial. Na garagem, ele tem um Ford GP 1941, um Dodge WC 53 1942 e um Willys MB 1944 apelidado de Gisele.

João Barone e seu Willys de 1944

Este foi coadjuvante do documentário “Um brasileiro no Dia D”, produzido por Barone. O filme mostra a viagem de oito dias do baterista à região da Normandia para comemorar os 60 anos do Dia D, em 2004.

