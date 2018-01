Músico do Los Hermanos cria polêmica ao escrever carta para Michel Teló

A carta irritou muitos dos leitores do blog, que publicaram quase mil comentários no texto, e também gerou resposta da compositora de Ai Se eu Te Pego, Sharon Acioly, que defendeu a música como feita para dançar. “Gente, música é música. Tem a pra ouvir, tem a pra pular… não dá pra ir atras do trio ao som de bossa nova? (sic)”

Na manhã desta quinta-feira, 5, Bruno Medinapublicou um novo texto em seu blog alegando que não entende o porquê de tanta polêmica.



“Reparem que em momento algum eu questiono as razões para o sucesso ou o próprio talento do Teló, e, se existe alguma crítica no texto, esta diz respeito a exposição excessiva da música, que pouco depende do artista”, diz. “Nem sei se é necessário reafirmar isso, mas quero deixar registrado que não tenho nada contra o Michel ou o sertanejo universitário, muito pelo contrário; torço sinceramente pelo seu sucesso no exterior”, afirma.

Michel Teló fará turnê internacional neste ano, depois de grande sucesso do hit Ai Se Eu Te Pego no continente. O Los Hermanos também sobe aos palcos em 2012, após longo período sem tocarem juntos. A turnê da banda passa por vários estados do Brasil.