Músicas de protesto para embalar manifestações, no programa Combate Rock nº 90

Equipe Combate Rock

The Who está no programa – Divulgação

O Brasil está fervendo com protestos diversos por muita coisa, e o Combate Rock entrou no clima selecionando algumas das mais emblemáticas músicas de protestos já criadas e entoadas por roqueiros. No meio da música, um pouco de reflexão sobre a semana histórica de junho, com manifestações paralisando as principais cidades do Brasil.

OUÇA AQUI O PROGRAMA

Lista de músicas do programa:

Won’t get fooled again – The Who

London calling – The Clash

Crucificados pelo sistema – Ratos do Porão

Fight the power – Public Enemy

Anarchy in the uk – Sex Pistols

Redemption song – Bob Marley

Keep on rockin in the free world – Neil Young

The revolution will not be televised – Gil Scott Heron

Advogado do diabo – Ira!

Street fighting man – Rolling Stones

I predict a riot – Kaiser Chiefs

Sunday bloody sunday – U2

Ação na cidade – Mercenárias

War – Sepultura

Fernandinho viadinho – Garotos Podres

Revolution – Beatles

Da lama ao caos – Chico science & Nação Zumbi

Get up, stand up – The wailers



(Estadão)



