Música inédita de Jimi Hendrix é divulgada na web

Boa notícia para os fãs de rock’n’roll: tem música nova de Jimi Hendrix na rede. Somewhere, primeiro single de People, Hell and Angels, foi divulgado pela revista Rolling Stone e depois caiu no canal oficial do músico no YouTube.

O disco, que será lançado em 5 de março, terá 12 canções gravadas entre 1968 e 1969. À época, o já consagrado guitarrista testava novas sonoridades para o derradeiro First Rays Of The New Rising Sun (1970), gravado em seus últimos meses de vida. Ansiosos?