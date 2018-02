Música de graça: liberou geral

O texto abaixo não necessariamente fala de rock, mas está publicado aqui por conta de o assunto downloads de música ter sido bastante abordado por aqui. É para mostrar a que ponto chegou a disseminação da apropriação ilegal de contepudo digital, obrigando alguns artistas a trabalhar com música praticamente sme ganhar nada, como narra uma das entrevistadas.

Roberto Nascimento

A sobrevivência de artistas na era do download envolve uma complexa teia de estratégias comerciais. Entre elas, merchandising, edições limitadas e, principalmente, o download ou streaming gratuito.

Capitalizar sobre este é quase como transformar chumbo em ouro, um paradoxo de um milhão de dólares que artistas independentes como a cantora Dani Gurgel tentam responder. Dani apostou suas fichas em um modelo que se chama Música de Graça (www.musicadegraca.com.br).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trata-se de um site no qual artistas da nova geração como Ricardo Teté, Verônica Ferriani e Bruna Caram disponibilizaram músicas exclusivas para download gratuito.

“Tá todo mundo trabalhando de graça. Os músicos não ganham nada, o cachê é simbólico”, conta a cantora e fotógrafa que conseguiu R$ 15 mil pelo Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura para sustentar o site por um ano.

O objetivo é sobreviver com outros patrocínios e com renda de anúncios se o site decolar. Música de Graça (não confundir com www.musicasdegraca.com.br) tem como proposta promover downloads exclusivos de artistas que atuam em todas as vertentes.

Pedro Mariano, Bruna Caram, Verônica Ferriani e Tatiana Parra são alguns dos que colaboram para lançar um single por mês durante o ano. “A ideia é formar parcerias inusitadas, com músicas novas que não estariam nos discos destes artistas e traçar conexões entre músicos totalmente diferentes”, explica. “Quero mostrar que os músicos estão ligados de uma forma ou de outra.”

Para as parcerias, Dani busca artistas consagrados que não quis revelar, assim como nomes da nova geração. “Eu já desisti de tentar ganhar dinheiro com disco”, diz a cantora Verônica Ferriani. “Sou de uma geração que surgiu acostumada a isso. Como a gente cria e não vai parar, podemos usar isso como atrativo. É uma estratégia.”

Verônica, que canta samba e outras vertentes da música contemporânea, é conhecida por suas temporadas no Ó do Borogodó, em São Paulo, e Carioca da Gema, no Rio. Atua em parceria com o violonista Chico Saraiva, e para o site de Dani fez duo com a cantora de bossa Giana Viscardi.

Música de Graça tem uma ideia semelhante à do site Música de Bolso, que promove artistas da cena paulistana com vídeos exclusivos. A cada mês serão lançados dois episódios acompanhados de um bate papo.

As músicas, gravadas em parceria com o estúdio Oca – Casa de Som, são licenciadas pelo sistema de direitos autorais Creative Commons, que busca flexibilizar as leis, liberando o uso das canções para samples e remixes, contanto que o artista receba crédito caso estas se tornem comercialmente rentáveis.