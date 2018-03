Musas inspiradoras são o tema do programa Combate Rock nº 68

Quem são as musas que inspiraram algumas das mais belas e representativas músicas do rock? Esta é á interessante proposta de um livro que acaba de ser editado no Brasil.

Músicas & Musas – a Verdadeira História Por Trás de 50 Clássicos Pop, escrito pelos jornalistas e historiadores Michael Heatley e Frank Hopkinson, contam a história de cada uma das 50 músicas e revelam as mulheres ou fatos que as inspiraram.

Quem é a musa de “See Emily Play”, do Pink Floyd? E a de “Lola”, dos Kinks? A mesma mulher é a inspiradora de “Something”, dos Beatles, e de “Layla”, de Eric Clapton/Derek and the Dominos? Confira o blog do Combate Rock.

Ouça aqui nova edição do programa:

(Divulgação)

Lista de músicas do programa

Something – The Beatles

Layla – Derek & the Dominos

Lola – The Kinks

Dear Prudence – The Beatles

Hey Negrita – Rolling Stones

Don’t think twice, it’s alright – Bob Dylan

Every breath you take – The Police

Maggie May – Rod Stewart

Maybe I’m amazed – Paul McCartney

Tiny Dancer – Elton John

Femme Fatale – Velvet Underground

See Emily Play – Pink Floyd

Life on Mars – David Bowie