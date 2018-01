Mudanças no Combate Rock e no portal estadão.com.br

O departamento de tecnologia do Grupo Estado está realizando um aperfeiçamento tecnológico na área de suporte e web dos portais Estadão.com.br e do portal Jornal da Tarde, o que implicará mudanças nas áreas de comentários dos sites e blogs hospedados nos dois portais. Por conta dessas mudanças, a postagem e envio de mensagens a aprtir da próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro, só serão possíveis por meio da rede social Facebook. Ou seja, para fazer qualquer tipo de comentário será necessário ter uma conta no facebook e estar conectado à rede social no momento da postagem da mensagem. O modelo tradicional de inserção de comentário será desativado definitivamente na segunda-feira para atender aos novos protocolos editorais e de segurança da informação do Grupo Estado. Pedimos desculpas eventuais pelo inconvenientes e agradecemos pela compreensão.

