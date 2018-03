Mudança de datas e de cidades na turnê do Deep Purple

Flávio Leonel – Roque Reverso *

O site oficial do Deep Purple trouxe nesta semana três novas informações sobre a mini turnê que a banda britânica fará pelo Brasil em outubro. Na seção especial de shows do site, a data da apresentação que o grupo fará em Belém, no Cidade Folia, mudou do dia 5 para 4 de outubro e há uma data extra para um show em São Paulo, no Via Funchal, no dia 25 do mesmo mês. Outra informação importante é uma troca de cidade para o dia 12 de outubro: sai Florianópolis e entre Curitiba, com o Teatro Positivo como local de show.

No dia 23 de agosto, o Roque Reverso já havia informado que o Deep Purple faria, além do show de Belém, apresentações em Fortaleza, no Siará Hall (7/10); em Campinas, no Expo America (8/10); na capital paulista, no Via Funchal (10/10); em Belo Horizonte, no Chevrolet Hall (11/10); e, em Florianópolis, no Stage Music Park (12/10), que saiu da parte de show do site da banda.

Para a apresentação de SP, o site do Via Funchal traz, por enquanto, informações detalhadas apenas para o dia 10 de outubro e não há informação ainda para o dia 25. Segundo a casa de shows, os valores dos ingressos para a apresentação são: Pista Premium (R$ 300,00), Pista (R$ 130,00), Mezanino (R$ 200,00) e Camarote (R$ 300,00).

O Roque Reverso descolou as informações dos preços para uma parte das outras apresentações no Brasil. Em Belém, por exemplo, segundo a BIS Entretenimento, os ingressos para a pista custam R$ 60,00 (primeiro lote) e R$ 80,00 (segundo lote). Para o setor Vip, o valor é de R$ 150,00 e, para o camarote, de R$ 180,00.

Em Campinas, segundo o site da Expo America, as entradas custam R$ 240,00 para a Pista Premium e R$ 120,00 para a Pista Comum. Mas vale a pena ligar no telefone de lá – (19) 3466 5055 – para dar uma confirmada porque as informações não estão muito claras no site.

Em Belo Horizonte, de acordo com o Chevrolet Hall, os ingressos para a Pista Premium custam R$ 250 (primeiro lote) e R$ 350,00 (segundo lote), enquanto os para a Pista Comum e Arquibancada estão ao preço de R$ 120,00 (segundo lote) e R$ 140,00 (terceiro lote) – o primeiro lote já se esgotou.

Em Curitiba, segundo o site do Teatro Positivo, os ingressos para o Anel Inferior custam R$ 364,00 e os para o Anel Superior custam R$ 324,00.

Está será a décima vinda do Deep Purple ao Brasil. O grupo já passou por aqui em 1991, 1997, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008 e 2009. Da formação clássica do grupo, restam o lendário vocalista Ian Gillan, o baixista Roger Glover e o baterista Ian Paice. Há ainda o gênio Steve Morse, que assumiu o lugar de Ritchie Blackmore na guitarra em 1994, e o tecladista Don Airey, que assumiu o lugar de Jon Lord (que hoje luta contra um câncer) definitivamente em 2002.

O mais recente álbum do Deep Purple foi “Rapture of the Deep”, de 2005. Desde então, a banda tem feito turnês pelo planeta, como a que marcou seus 40 anos e passou por aqui em 2009.

*Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.