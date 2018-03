MTV promove mudanças e nega fechamento

AE – Gabriel Perline

“A MTV perdeu o fio da meada quando passou a se levar a sério”. Zico Goes, diretor de programação da emissora, recebeu a reportagem em sua sala para uma conversa franca sobre os rumos do canal em 2013. De antemão, o aviso: não fechará. Pelo menos, não nos próximos seis meses. Há projetos engatilhados que ocupam a primeira parte do calendário e a produção começa a todo vapor em janeiro. Em relação às mudanças, saem alguns VJs veteranos, atrações desgastadas deixam a grade e a música volta a ser prioridade.

Em 2013 o público não mais verá Ellen Jabour, Marimoon, China e Jana Rosa. Suas saídas estão relacionadas à nova fase da emissora, que estará focada em música e humor. Bruno Sutter fica até fevereiro, mas na função de redator. Daniella Cicarelli permanece na geladeira, sem contrato, e retorna somente se houver interesse do mercado publicitário pela 3ª temporada do “Provão”. Dani Calabresa negocia com a Band e deve integrar a bancada do “CQC”. Marcelo Adnet é dado como certo na Globo.

Dois ou três novos VJs serão apresentados ao público. Os candidatos estão em processo de seleção, são anônimos e entrarão na emissora sem alarde. “Já estão em fase de testes. A princípio, buscamos um menino e uma menina. Pode ser que contratemos três. Não há um perfil definido. Serão treinados para entrar no ar logo em fevereiro”, afirmou.

As saídas beneficiarão boa parte do casting remanescente, que terá mais visibilidade. Uma das principais apostas de Zico é Bento Ribeiro. “Do time de comédia, ele é o que mais tem a cara da MTV. Ele é fora da curva, tem o humor politicamente incorreto. Poderia comandar um programa ao vivo, sozinho, com entrevistas, atender telefonemas. Ou seja, ser o novo Cazé Peçanha, que faz um pouco de tudo. É o que eu quero para ele no ano que vem, até para que saia um pouco da cola da Dani (Calabresa)”.

A dupla Deco e Lucas, do MTV Sports, deve ganhar novas funções. Titi Müller e Didi Effe terão a boa parceria do “MTV Sem Vergonha” explorada em outras atrações. PC Siqueira segue com os atuais programas. Tatá Werneck e Paulinho Serra comandarão a área de humor. Chuck Hipolitho, Gaía Passarelli e Thunderbird reservados para as principais atrações musicais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.