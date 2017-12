Motorhead pretende lançar novo álbum em setembro

do site Rock em Geral

O novo álbum do Motörhead se chama “Aftershock” e deve ser lançado em setembro. O disco sucede “The Wörld Is Yours”, que saiu em 2010 e foi gravado no Maple Sound Studios, em Santa Ana, Califórnia. A bagaça tem a produção de Cameron Webb, que já trabalhou com o grupo em outras oportunidades. A lista das faixas ainda não foi revelada, mas sabe-se que são 13 músicas, incluindo títulos como “Dust And Glass”, “Knife”, “Going To Mexico”, “Lost Woman Blues”, “Death Machine” e “Heartbreaker”.